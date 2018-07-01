"Вридло" и прочие. О визите Патриарха Кирилла на Соловки (взгляд атеиста)

ИА RUSNORD сегодня уже транслировал взгляд прихожанки православной церкви на визит Патриарха Кирилла в Котлас – полная благодать.

Оставаясь верными принципам плюрализма в СМИ, предлагаем на суд читателей взгляд атеиста, члена Ассоциации «Вольное дело» Олега Кодолы, наблюдавшего и оценивавшего визит предстоятеля РПЦ на Соловки.

Ну, а истина, как обычно, где-то посередине…

У нас на Соловках очередная сходка челяди патриарха очередное совещание по вопросам развития Соловков. В этот чудесный момент приезжают все многочисленные представители служивого (федерального/областного/муниципального) чиновничье-погонного состава. Младшему и среднему составу не очень нравится роль челяди, охраняющей барина: встречаются среди командированных для «проведения ежегодного форума» нормальные люди, но их мало. Они, как и я, с тоской смотрят на ежегодную вакханалию, в которой они вынуждены участвовать. Но с ростом должностей и погон наблюдается обратная зависимость, открывающая бездны остервенелого чинопочитания, высокопогонного лизоблюдства и жлобского столоначалия: шоу «к нам едет ревизор с цирком» каждый год побеждает на конкурсе чванства и барства.

Соловчане первыми узнают о маршрутах патриаршей камарильи: единственный поселковый грейдер начинает доводить соловецкие направления до высокого уровня грунтовых дорог. Кажется, грейдер мог бы делать это ежедневно для обычных людей, но так может думать только безотвественный гражданин. А вдруг грейдер поломается? Чем тогда патриарху дорожку чистить? То-то же... Проезд грейдера по посёлку – событие редкое, как цветение чилийской пуйи. Но когда грейдер раз в году начинает утюжить посёлок, мы знаем, что «патрик» точно прилетит, и все его «секретные» маршруты становятся известны заранее, ибо грейдером руководят высокие умы, отвечающие, в том числе, за его безопасность.

После грейдера на дороги выходят малолетние «вридло». Этот соловецкий лагерный термин обозначает человека, «ВРеменно Используемого на Должности ЛОшади». На фото: группа школьников металлическими метёлками и граблями собирает после грейдера маленькие камушки, чтобы чьё-то седалище не сильно трясло. Естественно, под присмотром десятника: глава администрации Соловков лично руководил школьным галькоуборщиком.

Проезжая мимо, спросил ребят, будут ли они красить траву, на что получил ответ, произнесённый с задором крепостного: «Скажут – будем!» Траву детишкам красить не пришлось: на следующий день они убирали маленькие камушки с объездной дороги.

Кстати, непонятно: зачем? После уборки камушков те же школьники во главе с главой... засыпали щели между бетонными плитами мелким гравием, который тут же был разбросан колёсами машин...

Сыпали, надо сказать, исправно, но в какой-то момент гравий закончился. Мне вспоминается недавнее прошлое Соловков: здесь можно было добывать песок и камень для бытовых и муниципальных нужд, была дробилка, существовал ремонт дорог. Но потом случился парадокс: на острове, состоящем из песка и камня... запретили добывать песок и камень! С того момента песок стали закупать в Архангельске по цене около 600 рублей за кубометр и, в рамках федеральной программы, перевозить песок морем на Соловки, куда он приходил уже по цене 6600 рублей за кубометр. А что вы хотите? Перевозки – дело очень дорогое. Но особенно прибыльным оно становится при участии в федеральной программе. Вы всё ещё видите на фото гравий? На самом деле этот гравий золотой.

В море в это время бдили морские пограничники: светоч православия требует охраны с моря, с воздуха и на дорогах. Думается, что его могут охранять из-под земли тоже, эдакие фсб-шахтёры, но это – секретная информация. Пограничники по привычке окликали маломерные катера, снующие туда-сюда: «судно такое-то, с координатами такими-то, вызывает «Вельбот»!» Судоводители маломерок ошалело смотрели на свои говорящие рации, но молчали, как рыбы об лёд. Если бы пограничники умели читать мысли, их поразил бы единодушный посыл в одном и том же направлении. С другой стороны, погранцы честно отрабатывают свои высокие зарплаты: у них граница передвигается вместе с патриархом. И она всегда на замке, естественно.

Наведя гаишно-милицейско-прокурорско-проверочного «шороху» на посёлок, челядь принялась развлекаться. Некоторые, размахивая крутыми московскими красными удостоверениями, требовали велосипеды в велопрокате бесплатно, на основании «оперативной необходимости». Как будто собирались преследовать ушедших раньше преступников-пешеходов. Другие, показывали удостоверения пожиже рангом, получали скидки и платили. Кстати, люди без удостоверений – туристы – никогда не позволяют себе подобного. Закономерность очевидна: чем дальше от центра праздника власти, тем больше у людей совести. Надо сказать, транспорта под чиновничьи орды действительно катастрофически не хватает, несмотря на весь чиновный автопарк Архангельской области, внезапно материализовавшийся на Соловках.

Официального транспорта, разрешённого к перевозкам пассажиров, на Соловках нет. Точнее, машин, перевозящих туристов – десятки, но абсолютное большинство работает нелегально. Официально на Соловках занимаются перевозками четыре организации: музей, монастырь, администрация и «Независимые гиды». Перед приездом начальника церкви Соловки «зачистили» от нелегалов, запретив поездки; весь музейно-административно-монастырский транспорт реквизировали для перевоза; но даже архангельский кортеж не спас дело. Реквизировать у «Независимых гидов» не стали – слишком мы публичны и непокорны. Тогда высокие чины приняли решение, соответствующие уровню их морали и профессионализма: временно отменить действие своих же требований на Соловках. В результате у одного «почти» официального предпринимателя были реквизированы два автобуса вместе с самим предпринимателем. Естественно, он и его водитель поработают бесплатно. Кстати, бухать на Соловках в эти дни нельзя в принципе.

Наверное, боятся, что Валуев нажрётся. Да, Валуева тоже назначили ездить на Соловки. Его тяжёлая работа депутата Госдуры состоит в том, чтобы сыграть на Соловках в мини-футбол и бесплатно сфотографироваться с любым желающим. Времени свободного – уйма, а чем заняться – не ясно. Не дай бог, забухает, а ОМОН-то занят: патриарха охраняет...

Вместе с Валуевым, видимо, по разнарядке, прислали актёра Мерзликина. Актёр талантливый, но пошёл кривой дорожкой, вступил в движение Putin Team, теперь ездит по заштатным деревням на церковные праздники. Кстати, обратите внимание на курточку фотографа: санавиация Архангельской области уже прилетела, хотя Мерзликин, Валуев и Гундяев ещё вполне здоровы.

Поражает не размах празднества, а количество бездарно ухлопанных сюда моих и твоих денег, которые вышибаются из нас, граждан, налогами, НДСами, акцизами и отраслевыми требованиями. И всё это чтобы один мужик подарил другому букет цветочков. Потом патриарх должен выполнить ритуальное действие установки креста где-то на севере острова: то ли в Сосновке, то ли в Савватьево, или, может, вообще на Ребалде. Наиболее комфортно туда добраться по каналам, для чего с музейного теплохода была реквизирована лодка с бензиновым двигателем. Ну и что, что каналы входят в питьевую систему водоснабжения посёлка и бензиновые двигатели там запрещены? Но самое главное дело патриарха – участие в совещании, посвящённом очередному витку развития Соловков. Первые витки получились не очень: пятилетнее управление тайного церковного агента, бывшего подполковника ФСБ, очень право,славного человека – Ромы Балашова – закончилось кучей уголовных дел и мольбой патриарха об отмене ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон, созданный «эффективными менеджерами» и утверждённый госдурскими «колямивалуевыми», был отменён главпопом России. Вот, что крест животворящий делает. (©)

На совещании будет торжественно объявлено, что Президент Путин учредил фонд развития Соловков, руководить фондом назначил Фрадкова, поэтому главным подрядчиком будет корпорация «Алмаз-Антей», выпускающей военную технику. И никаких вам сорокчетвёртых законов. В кулуарах совещания, уверен, будут озвучивать результаты социологического опроса, заказанного за бюджетные деньги президентским фондом: как сделать так, чтобы население свалило с Соловков? Я популярно объяснил социологу, проводившему со мной «глубокое интервью», что население Соловков живёт в экологически чистом месте, с девственной природой и абсолютной безопасностью – на Соловках нет ни хищников, ни преступности. Население ловит рыбу, собирает грибы, растит картошку, трудится и радуется жизни, когда на островах нет патриарха. Ещё здесь развит туризм, через который прокачивается масса чёрного нала, оседающего в карманах не только монахов и музейщиков, но и того же населения. Но, думаю, кого это волнует: отмена законов подразумевает отмену прав. В нашей стране начальнички любят, чтобы строем, с песней, под крестом, чтобы бороды развевались на ветру, и чтобы кругом – охрана. А то разбегутся. На этом фото чудесно всё: два полицейских в компании трёх монахов и двух казаков бездельничают. Их контролируют мчс-ник и представитель «Алмаз-Антея». Деньги этим бездельникам платим мы с вами – бесправные граждане страны, захваченной бандой лицемеров и ханжей, разбазаривающих народные деньги для удовлетворения амбиций, схожих с потребностями племенных князьков пустыни Сахара...

(фото автора)