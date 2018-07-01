Город замер... а душа пела. О визите Патриарха Кирилла в Котлас из уст очевидца

Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 19 августа с утра прибыл в Котлас, где совершил Божественную литургию под открытым небом на площади Советов, посвященную одному из двунадесятых праздников годового круга богослужений - Преображению Господню.

Торжественная Божественная литургия собрала на площади Советов сотни котлашан. Уже в половине девятого утра площадь была заполнена наполовину, для православных прихожан все было устроено с любовью и заботой. Готовившиеся к таинству причащения имели возможность исповедоваться здесь же, несколько батюшек исполняли в специально подготовленных местах обряд исповедания. К ним выстраивались немногочисленные очереди. Никто не испытывал чувства смущения или неловкости, потому что все ждали прибытия Святейшего Патриарха, и все в это утро протекало на площади Советов по велению Божьему, и не иначе. К моменту прибытия Патриарха на площади Советов у администрации, как говорится, яблоку негде было упасть. Хотя яблоки в этот день освещались особо. Ведь Преображение Господне в народе зовут Яблочный Спас.

Прибытие Патриарха Кирилла на площадь Советов

Картеж Святейшего патриарха подъехал со стороны улицы Карла Маркса, точно в заявленное время, Патриарх Кирилл прошел по площади к месту богослужения под звуки молитв и песнопений. Народ в этот момент безмолвствовал, лишь по губам людей можно было угадать, что, кто-то шептал заветные слова молитвы, кто-то слова восхищения. На литургию в Котлас был приглашен православный хор из Нижнего Новгорода. Говорят, это один из лучших православных хоров в России. И, правда, мелодичные, звучные, сильные песнопения расплывались над площадью, и, казалось, были слышны далеко за ее пределами. Они проникали в самое сердце, пробуждали в душе звенящие, светлые чувства, давали ощущение силы, единения, особой защищенности.

Когда все услышали знакомый и родной голос Патриарха, это также произвело огромный благотворный эффект, лица людей то освещались особым светом, то становись серьезными, задумчивыми, но каждый в эти моменты заглядывал внутрь себя, думал о своем.

Божественная литургия в Котласе проходила на очень высоком уровне, как говорится в народе, Бог все видит, и народ православный все видит сердечным зрением, присущим ему. Каждое слово произнесенных молитв доходило до собравшихся, порой эмоциональный накал достигал таких высот и такой силы, что у многих наворачивались слезы, и дрожь проходила по телу. Голос Святейшего Патриарха, однажды зазвучавший в сердцах и умах многих котлашан, уже не умолкнет никогда. Все были полностью погружены в особую атмосферу и поглощены проходившей Божественной литургией.

Причащение котлашан Святых Таин Христовых

«Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь!» - звучит голос Патриарха.

Самым ответственным и значимым моментом в Божественной литургии стало причащение Святых Таин Христовых. Это была награда прихожанам за покаяние и подготовку к святому причастию. К народу вынесли пять чаш для совершения причастия. В очень удобном месте, где-то в середине площади была расположена палатка, в которой священники разливали для тех, кто находился далеко от центра богослужения разбавленный кагор, как символ Крови Христовой и раздавали страждущим просвиры, как символ его Святой Плоти.

Не обошлось и без нравоучений, отеческих наставлений некоторым прихожанам от прибывших и местных священников. Но все это пошло лишь на пользу. Ну, где еще о тебе так позаботятся, как ни в месте пребывания Святейшего Патриарха. Всем, входящим на площадь, бесплатно и с улыбкой раздавали питьевую вод. Стояла теплая погода, 23 градуса по Цельсию, и такая забота не показалась никому излишней. Кроме того, были приняты беспрецедентные меры общественной безопасности, практически по всему городу дежурили работники правоохранительных органов. Вот бы нам достигнуть такого уровня правосознания духовной зрелости, чтобы идти по родному городу, как по собственной квартире или даче, беречь его чистоту и соблюдать правопорядок без присутствия полицейских на каждом шагу.

Заключительные слова Патриарха и восемь новых напрестольных Евангелие

Когда Божественная литургия подходила к концу, к Святейшему Патриарху обратился Епископ Котласский и Вельский Василий.

«Мы очень Вам, Ваше святейшество, благодарны, что Вы прибыли в этот праздничный день на землю котласскую. Когда мы узнали, что Вы посетите Котласскую епархию, то весь Котлас пришел в движение. Каждый трудился на своем месте, чтобы достойно встретить своего Патриарха. Ваше посещение Котласской земли – это уже история. Это войдет в летопись Котласской епархии».

Традиционно священнослужители обменялись подарками. Патриарху преподнесли в дар икону Архангела Михаила, покровителя земли Архангельской, ведь Котлас – её южная часть. «Просим Ваших молитв и Вашего Благословения, весь город жаждет Вашего благословения, Ваше Святейшество»,- завершил Владыка Василий.

Святейший Патриарх Кирилл обратился с ответным благодарением.

«Ваше Высокопреосвещенство и преосвещенство, высокие представители государственной власти, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Преображения Господня. Слово «Преображение» - это замечательно слово. Человек преображается, природа преображается, многое в жизни человека преображается, и когда мы это слово используем, то непременно предполагаем, что это такое изменение, личности или общества, народа, окружающего нас мира, которое переходит из более низкого и менее совершенного в более высокое и более совершенное состояние.

Господь явил преображение самого себя на горе Фаворской, и ученики в этом ином образе Спасителя своего увидели Сына Божьего. Как повествует Евангелие, в городе Кесарии Филипповой на севере Палестины недалеко от границы с нынешними Сирией и Ливаном Господь странствовал со своими учениками и задал им вопрос: «А за кого меня почитают люди?» И стали отвечать ученики, что одни за Моисея, другие - за Иоанна Предтечу, за Илию. А он снова спрашивает: «А за кого меня Вы почитаете?» И тогда апостол Петр произнес слова, которые ему по человеческой мудрости произнести было невозможно, потому что он этому не был научен. Он говорит: «Ты есть Иисус Сын Божий». Ну откуда рыбаку открылось, что его учитель, который вместе с ним каждый день вкушает пищу, идет пыльными дорогами, и есть Сын Божий? Это было свидетельство из недр души апостола Петра, от его опыта общения со Спасителем. И, конечно, это было воздействие на Петра Духа Святаго. О чем и сказал Господь, что «ни плоть и кровь открыла тебе это, но свыше». И вот, в ответ на это исповедание веры, Спаситель открывает им свою Божественную сущность. Чтоб все убедились в том, что их исповедание, сказанное Петром в Кесарии Филипповой, отражает реальность, дивную, таинственную, но подлинную реальность, ИИСУС ЕСТЬ СЫН БОЖИЙ! Конечно, преображение утвердило учеников в их вере. И они получили великий дар благодати и откровение о том, что Бог через Сына своего Иисуса Христа пребывает со всем миром. Они увидели божественный свет и если посмотреть на старинные иконы, изображающие события Преображения, то на всех этих иконах от Христа исходит этот Божественный свет. И лучи света распространяются на все то, что рядом, на учеников, камни, деревья, они пронизывают землю, они пронизывают космос, они пронизывают все божественное творение. Праздник Преображения помогает нам понять, что все, что существует в этом дивном космосе, в этой вселенной, на нашей земле – существует силой Божией.

А чему же нас должно научить это событие, и все то, что с ним связано? Оно должно нас научить тому, что мы, по своей греховности, по немощи, не видим Божественного света, хотя, очень многие святые сподоблялись увидеть этот Божественный свет.

Не все мы можем видеть своими физическими очами. Но, когда я сегодня зашел на эту площадь, заполненную вами, мои дорогие, когда я увидел яркий свет, то подумал, а ведь это наш с вами Фавор сегодня! Господь нам дал это чудо Божественного света, замечательной совместной молитвы! Он дал нам чудо причащения его тела и крови, и что он от нас ждет. Точно то, чего он ждал от апостолов, когда спросил за кого почитают меня люди. ОН ждет от нас исповедания веры в то, он Иисус – Сын Божий, спаситель мира, и что мы верим в это! И что именно с Иисусом, и с его именем, с именем Господа и Спасителя связываем бытие вселенной, жизнь нашего отечества и народа, и нашу собственную жизнь. И исповедаем одновременно и то, что глубоко верим в ответ Господа на нашу веру и на нашу молитву. А если бы не было этого ответа, как я часто говорю людям, то не было бы никакой веры! И не надо было бы стоять под солнцем во множестве на площади. Но именно потому, что Бог отвечает на наши молитвы, и мы знаем, что Господь рядом с нами, мы и простираемся к нему и храним веру, как народ, не смотря на тягчайшие исторические обстоятельства нашего бытия.

Пусть Господь укрепит нас всех сегодня силой своей Благодати. Пусть Господь дарует нам быть причастниками его Божественного света, пусть Господь укрепит нашу веру, чтобы мы ее смогли передать своим детям, внукам, своим соседям, тем, кто еще не открыл для себя Христа преображенного во славе! Чтобы народ наш, укрепляясь в этой вере, сам преображался, восходя от худшего к лучшему, от более низкого к более высокому. Потому что только такое движение вверх, к небу, к Богу, к человеческому совершенству - и есть подлинное преображение человека и жизни всего народа.

Пусть Господь, преобразившийся во славе, укрепит нашу веру, и благодатью своею благословит народ наш, страну нашу и сей славный город Котлас, в котором, с такой радостью, вместе с вами, в этот светоносный день, я совершил Божественную литургию.

Пусть Господь помогает каждому из нас на нашем жизненном пути. Аминь. С праздником поздравляю Вас!

Далее Святейший Патриарх обратился к Владыке Василию.

- Я бы хотел сердечно поблагодарить Вас, Владыка Василий, за Ваши труды здесь на котласской земле, за организацию этого замечательного литургического торжества великого праздника, за Ваши молитвы, и Вашей паствы обо мне, грешном, ибо я очень нуждаюсь в этих молитвах, и чувствую эти молитвы, которые, обращаясь к Господу, реализуются в том, что Господь укрепляет мои силы, и помогает мне в моем служении.

В память о сегодняшнем пребывании здесь я хотел бы преподнести для вашего кафедрального собора эту икону Смоленской Божьей Матери, Путеводительницы, чтобы она покрывала своим покровом всех нас и помогала достойно идти по жизненному пути. Вам же, Владыка, хотел бы преподнести этот крест к той панагии, которую ВЫ уже от меня получили, панагия эта была изготовлена в связи с юбилеем столетия восстановления патриаршества в 1918 году в связи с интронизацией святейшего Патриарха Тихона. К этой панагии хотел бы преподнести Вам этот святой крест, чтобы Вы могли совершать божественную литургию в этих освещенных и столь памятных литургических предметах.

А для Вашей епархии я хотел бы преподнести восемь напрестольных Евангелие, в надежде, что эти Евангелие будут полжены не на престол в действующих храмах, там уже есть свои напрестольные Евангелие, но, чтобы построить минимум восемь новых храмов, в память о нашей сегодняшней молитве и, взирая на эти Евангелие, каждый из которых должен быть положен в новом храме на этой котласской земле. Помогай Вам Бог и всему духовенству, всему верующему народу хранить веру православную и укреплять жизнь свою в соответствии с Божьим законом, его заповедями, аминь.

Яркое солнце заливало голубое небо над площадью, белые платочки прихожанок, как символ преданной любви, покрывали все вокруг сиянием чистоты. Люди расходились с особыми чувствами, кто-то спешил на автобус в Ильинск, Красноборск, кто-то подавал милостыню невесть откуда взявшейся бабушке с баяном, душевно тянувшей песню про цветущие сады… Рядом с мирянами шли священники в нарядных рясах, многие из них прибыли сюда на своих автомобилях….Улицы постепенно путели….Город замер, но душа его пела.

Лена Анина