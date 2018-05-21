На следующей неделе на улицах Архангельска будут работать четыре новых автобуса

Автобусы марки «МАЗ» прибыли в Архангельск из Белоруссии.

Как рассказал директор ООО «Архтрансавто» Николай Карягин, в настоящее время проходит процедура страхования транспортных средств и их оформление в ГИБДД. Также на них устанавливаются система ГЛОНАСС и автоматическая озвучка остановок.

- Мы планируем выпустить автобусы на линию на следующей неделе. Все машины будут задействованы на маршруте №5. В ближайшие два месяца в наш город придёт ещё 19 новых машин из Минска, - пояснил Николай Карягин.

Стоит отметить, что к октябрю численность новых белорусских автобусов в Архангельске достигнет 29 единиц. Подавляющее большинство из них – 24 машины – планируется использовать на маршруте №5, сообщает пресс-служба администрации города.