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Быть сложнее и глубже. Чему учит священник?

Задача священнослужителей и церковнослужителей — учить человека быть более сложным, глубоким, идущим против нравов и вкусов мира сего. Такую мысль выразил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий на выпускном акте учебного заведения.

Владыка-ректор призвал будущих священников «учить о том, что посещение храма не равно поездке на такси, походу к стоматологу или к психотерапевту». Архипастырь отметил, что миссия Церкви сейчас — говоря о евангельской истине, реабилитировать людей, ищущих во всем только выгоды и удовольствия. Для этого сами священники должны стать подлинными и искренними, ведь только такие люди способны вести за собой других.

Глава духовной академии сожалеет, что сегодня многие люди не воспринимают церкви как некие оазисы духа: «Храмы сейчас перестали быть главным местом города. Местом, где человека лечат от тяжелой жизни в миру. Местом, куда идет человек и в радости, и в горе. Местом, где человек ищет свой Рай. Потому что храм, церковная служба, молитвы и духовные упражнения — всегда сложнее развлечений».

Современный мир поклоняется ложным идеалам, отметил владыка Амвросий. «Если доминантой европейского города в предшествующие века были купола церквей, подчеркивая устремление человечества к высокому и небесному, сегодня доминанты городской среды — это торговые и деловые центры, моллы, офисы финансовых корпораций, — продолжил архипастырь. — Например, можно просто обратить внимание на размеры торговых центров мира — в Китае не так давно построен молл, площадью, сравнимой с тремя размерами государства Ватикан — почти 2 миллиона квадратных метров. Чуть меньшие есть в каждой стране, во многих городах. Россия занимает одно из первых мест по количеству крупнейших моллов в Европе. Это квазирелигия, идолами которой являются успешность и короткие яркие удовольствия и эмоции. Ее расчет безупречен — он дает приятное и освобождает от мыслей о плохом. Именно поэтому она так увлекает человеческие души, призванные к райской жизни и ищущие ее везде, во всех деталях мира».

По словам владыки-ректора, сегодня в мире обесцениваются человеческие отношения, они уродуются коммерческим подходом, который превращает жизнь в индустрию, порождающую нереальный мир чудовищных масштабов: «Все чаще взаимоотношения и взаимопомощь людей при помощи технологий сводятся до "транзакций" — актов взаимного обмена, которые не могут быть бескорыстными. Кажется, вместе с тем, как развиваются технологии, призванные улучшить жизнь человека и сделать ее более комфортной, в этом мире становится все меньше человечности, с ее бескорыстием, жертвенностью, поступками любви по отношению к другим, даже малознакомым, людям. Это отчетливо видно в одних сферах и чуть менее — в других».

В таких условиях задача священников — не допускать, чтобы храм, служба, таинства и требы тоже становились некими транзакциями, которые встроены в ежедневный быт человека. Церковь, по мысли архиепископа Амвросия, способна помочь современным людям, предложить им глубину и смысл. «Мир иллюзий закрывает от человека подлинный рай. И задача каждого из нас — говорить об этом и являть в собственной жизни пример того, о чем мы учим. Этот иллюзорный мир не сможет существовать, если Церковь будет нести людям подлинную жизнь, которая пусть сопровождает вас всегда и станет выходом из нашей повседневности навстречу потерянному Раю», — сказал ректор Петербургской духовной академии.

Полностью речь архиепископа Амвросия можно прочитать здесь: http://spbda.ru/events/arhiepiskop-amvrosiy-jizn-illyuzornaya-i-realnaya/

(по материалам Архангельской епархии)

04 июль 09:35 | : Будни / Верую

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