Виктор Павленко открыл выставку в Музее Победы на Поклонной горе

Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в открытии выставки «Дети рисуют мир».

Выставка в Музее Победы на Поклонной горе приурочена ко Дню защиты детей. На экспозиции представлены более 300 рисунков присланных из городов воинской славы, в том числе и из Архангельска. 16 работ совершили путешествие вокруг Земли на Международной космической станции.

- Я очень рад, что здесь, на Поклонной горе, в Музее Победы сегодня открывается эта замечательная выставка. Пять лет назад, в июле 2013 года в Белгороде была создана общественная организация Союз российских городов Воинской Славы. Это объединение проводит большую работу по сохранению исторического наследия нашей страны, по героико-патриотическому и культурно-нравственному воспитанию молодежи. Президент России Владимир Путин сказал, что общенациональной идеей является патриотизм. Только на прочном фундаменте патриотизма можно построить великую и сильную Россию. Именно любовь к Отечеству является нравственной основой жизнеспособности нашего государства, это внутренний мобилизующий ресурс развития российского общества, активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своей Родине. И сегодняшняя выставка является важной вехой в этом важном и значимом деле, - отметил Виктор Павленко.

Организатором выставки стал Союз городов воинской славы при содействии Фонда поддержки Героев Советского Союза «Звезда» и Российского военно-исторического общества.