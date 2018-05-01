Игумен Феодосий: Русский - это не национальность

Россия сейчас возрождается после страшных унижений, которые она пережила в 1990-х годах. Такое мнение выразил глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров) на выпускной церемонии в Архангельском морском кадетском корпусе им. Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова.

«Я каждый год бываю на выпускном в этом прекрасном учебном заведении, — прокомментировал отец Феодосий свой визит в кадетский корпус. — Это действительно одно из лучших образовательных учреждений области и даже страны. На линейке, выступая перед кадетами, я сказал, что элитарность учебного заведения означает лишь одно — что его воспитанники должны трудиться больше, чем их ровесники. Жизнь предъявляет к кадетам более высокие требования и ставит перед ними более сложные задачи. Я пожелал ребятам, чтобы их труды, понесенные в юные годы, принесли большие добрые плоды. Кадетские годы пусть навсегда останутся в их жизни как некая мощная основа!»

Отец Феодосий отметил, что кадеты — те, от кого во многом зависит наше будущее: «Сейчас, когда возрождается наша страна и ее армия, ребята должны особенно помнить, что в какую бы точку земли ни приходили русские воины, они никогда не занимались насилием над местным населением, никогда не старались унижать кого-то, но достойно водворяли в том месте мир и порядок. Природе русского человека противно унижать, творить произвол — мы всегда уважительно относились к народам, с которыми встречались на историческом пути. Русские — это не национальность, а состояние души, образ жизни, мировоззрение, устроение духа. Где бы ни служили нынешние выпускники кадетского корпуса, где бы они ни оказались, на них будут смотреть как на русских людей, поэтому они должны быть носителями высоких духовных ценностей — чести, достоинства, милосердия».

В 2010 году в регионе было создано государственное образовательное учреждение «Архангельская кадетская школа-интернат» на базе школы интернатного типа. С июля 2011 года школа-интернат переименована в государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области кадетскую школу-интернат «Архангельский морской кадетский корпус».

В октябре 2014 года корпусу присвоено почетное имя Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.

С 2016 года является региональным ресурсным центром в сфере кадетского образования. Корпус является площадкой для проведения профильных семинаров педагогов, базой для проведения региональных мероприятий среди кадет и школьников.

В 2010 году учились 160 кадет из 17 муниципальных объединений региона, сейчас свои двери корпус распахнул для 240 обучающихся из 21 уголка Архангельской области. В старшем звене корпуса ведется обучение по оборонно-спортивному и морскому профилю. Учебный год заканчивается обязательными практическими полевыми и шлюпочными сборами кадет по программам кадетского компонента.

Кадеты активно принимают участие в городских, областных и общероссийских патриотических и социально-значимых мероприятиях, являются неоднократными победителями и призерами региональных учебно-исследовательских конференций школьников, Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны», Всероссийской конференции научно- исследовательских работ кадет «Науки юношей питают», участниками морского похода в Европу на учебном парусном судне «Мир», чемпионами зональных, региональных спортивных состязаний по рукопашному бою, самбо, дзюдо, игровым видам спорта. Каждый год среди кадет есть призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном и региональном уровнях. Старшеклассники вошли в состав молодежного областного Морского совета и посетили Совет Федераций РФ, участвовали в слете молодежных географических сообществ РФ в Калужской области, стали участниками IV,V Международного форума «Во славу Флота и Отечества!», участниками проекта Министерства культуры РФ «Культура Крыма – детям России». В 2015, 2016 годах корпус выигрывал в номинациях Юные защитники Отчизны во II втором Международном/ VI-ом Всероссийском фестивале кадетских корпусов «Кадетская симфония, в мае 2016 года впервые приняли участие и выиграли Международные соревнования по киберспорту «Майские учения», организованные Министерством обороны РФ среди кадетских корпусов и училищ. В рамках кадетского компонента кадеты осваивают в обязательном порядке Уставы, строевую и огневую подготовки, хоровое пение и бальные танцы, этикет, плавание и ОФП с основами боевых приемов борьбы. Всего в корпусе действует 18 кружков и секций по пяти направлениям дополнительного образования. Действует свой духовой оркестр и взвод барабанщиков.

Парадный расчет из числа кадет, является постоянным участником городского торжественного парада, в честь празднования 9 мая, Дня ВМФ, Почетного караула в Дни памяти на Афгано-чеченских мемориалах городов Архангельск и Новодвинск, у памятников «Юнгам Северного Флота», «Адмирал Кузнецов», «Северным конвоям». Первые кадеты - выпускники 2014,2015,2016 годов сегодня являются курсантами ВУЗов МО, ВМФ, ВДВ, МВД, УФСИН, МЧС, ПУ ФСБ РФ.

(по материалам Архангельской епархии)