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Игорь Скубенко: Оставаться людьми (о проблеме бродячих животных)

(в своем эксклюзивном интервью ИА RUSNORD глава Северодвинска признался, что в его семья не держат домашних животных)

Каждый день мы видим на улицах бродячих собак и кошек. Не пожалейте минуты, остановитесь и посмотрите каким взглядом провожают они нас. В нем тоска и отчаяние. Они не понимают, почему вдруг оказались не нужны своим хозяевам, почему их выкинули за дверь.

Да, большинство из них еще вчера были домашними любимцами, а сегодня стали изгоями. Не будем углубляться в причины, почему так произошло и происходит. Тем более, что ответ лежит на поверхности – всему виной наша безответственность. Если не сказать предательство.

Им ничего не остается как бороться за выживание. Собаки сбиваются в стаи, кошки заселяют подвалы. Подчиняясь законам природы, они создают свои семьи, всячески оберегая потомство. Теперь человек для них – враг. Те немногие, кто у дома подкармливает животных, не в счет. Где гарантия, что сегодня он косточек или рыбий хвост вынесет, а завтра кто-то другой не подложит отравы? Парадоксально, но факт – люди пошли войной на своих «братьев меньших».

Друзья, так быть не должно. В наших силах остановить эту дикость. Первые шаги уже сделаны. Силами энтузиастов, низкий им поклон, в Северодвинске открыто несколько приютов для животных. Многие горожане по первому призыву, по первой же просьбе о помощи собирают корма, стройматериалы, разную утварь, сдают деньги на медикаменты и услуги ветеринаров.

Акция следует за акцией. Мы вместе спасаем жизни тех, кто, начиная с истоков цивилизации всегда был рядом с нами. Нередко собой закрывая от опасности. И одновременно, не побоюсь этих слов, мы спасаем свои души от черствости, злобы, ханжества.

Наше общая задача сделать эту нужную для всего общества работу систематической. Подчеркиваю - общая задача. Бездомные животные это тот случай, когда расхожие фразы об обязательствах власти, абсолютно неприемлемы. Согласитесь, самое простое переложить решение проблемы на чужие плечи. Но нельзя жить в обществе и быть свободным от него.

Муниципалитет помогает приютам для животных в силу своих возможностей. Скажу честно, их немного. Здесь и расписанный до копейки бюджет, которому совсем не помешало бы дополнительное вливание в несколько сотен миллионов, и несовершенство законодательства, и другие нюансы. Но мы не раз показывали, что всем миром можем сделать то, что еще вчера казалось абсолютно не реальным.

Так ведь и не требуется горы сворачивать. Нужно лишь проявить участие. Раз, другой, третий - и появится потребность делать добро просто так, по велению сердца. У обычных горожан, у предпринимателей, у коллективов предприятий и организаций. Разве плохо, если у приютов появится много шефов, благотворителей или меценатов? А там и до цивилизованного, без насилия, решения вопроса с бездомными животными недалеко.

Скажу больше, однажды кто-нибудь из нас, приехав в приют с очередной посылкой или вынув из багажника инструмент для строительства вольера, поймет – вот он, твой настоящий лохматый или полосатый друг. И ни за что с ним уже не расстанется.

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Давайте не будем забывать этот бессмертный афоризм из сказки «Маленький принц» замечательного писателя Антуана де Сент-Экзюпери. И не уподобимся булгаковскому Швондеру.

С уважением, глава Северодвинска Игорь Скубенко  

18 май 10:53 | : Будни

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