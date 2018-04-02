Александр Фролов и городские субботники

Депутаты Александр Фролов и Сергей Пономарев, а также руководитель благотворительного фонда «Аквилон Инвест» Сергей Чанчиков помогли провести субботники во дворах Ломоносовского округа и Майской Горки.

- Радует, что на субботник вышло так много наших горожан. Мы ведь это делаем для самих себя, для своего дома, своего двора. И все больше людей понимают, что «мой дом», «наш двор» - это не просто слова. Это – активная позиция по вопросам содержания общедомового имущества и благоустройства придомовой территории. И такие инициативы граждан нужно обязательно поддерживать. Прежде всего – в рамках программы «Комфортная городская среда», которая предусматривает, что жители могут сами определиться – каким они хотят видеть свой общий двор. А наша задача – помочь им воплотить эти планы в жизнь! – отметил депутат Александр Фролов.

Более 600 неравнодушных горожан откликнулись на призыв команды Александра Фролова и вышли в минувшие выходные, чтобы прибраться в своих дворах. Отличная погода стала хорошим стимулом не только для работы, но и для общения. Соседи активно обсуждали не только вопросы повседневного содержания своих домов и прилегающей территории, но и планы по благоустройству, которые можно реализовать, приняв участие в программе «Комфортная городская среда».

В Ломоносовском округе много людей вышло на субботник в большом дворе на ул. Тимме, 2 (с корпусами), сюда пришлось привозить дополнительные мешки. Председатель совета дома на ул. Урицкого, 49 Александра Князева лично прошла по всем квартирам, приглашая жителей на субботник. Активно проявили себя жильцы во дворах на ул. Смольный Буян 21, 23, 25 – ул. Урицкого 54, 56, на пр. Ломоносова 90 - пр. Новгородский, 41, на набережной Северной Двины 4 – пр. Ломоносова 9 к.2 и 7 к.1, на ул. Серфимовича 32, пр. Советских космонавтов, 35 и 36, ул. Розы Люксембург, 12. Во дворе на ул. Выучейского, 26 – пр. Новгородский, 35 уборку организовали активисты во главе с председателем Совета дома №35 на пр. Новгородский Марией Федоровной Иованович с активистами.

В Майской Горке на субботник дружно вышли жители домов на ул. Федора Абрамова 16,18, 20, на ул. Галушина, 9, 11, ул. Октябрят 4, к.1, 2, 3. Во дворе домов на пр. Ленинградский 21, 21 к.1 и 23 большой организаторский талант проявила старшая по дому №23 Ольга Габруз. Большое количество жильцов приняли участие в облагораживании территории на ул. Смольный Буян 24 к.2 и 3. Благодаря гражданской активности члена Совета дома на ул. Павла Усова, 19 к. 1 Анны Коносовой отлично прошел субботник во дворе этого дома.

В каждый двор при помощи команды Александра Фролова были доставлены инвентарь, мешки для сбора мусора. А после завершения субботника состоялись уже ставшие традиционными чаепития с вкусными пирогами. В живом диалоге с депутатами жители обсуждали волнующие их вопросы: установка дополнительных контейнеров для сбора мусора, организация парковок автотранспорта и обустройство зон отдыха, ремонт внутридворовых проездов, установка детских площадок.