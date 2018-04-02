Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ушел из жизни экс-директор архангельского МУП "Горсвет" Сергей Драчев

Сегодня утром после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Драчев, только недавно покинувший пост директора МУП «Горсвет».

Сергей Вениаминович пришел на предприятие «Горсвет» в 1992 году на должность главного инженера, а затем возглавил МУП и был его директором более 15 лет. В самые сложные времена ему удавалось находить технические, финансовые и управленческие решения, которые позволяли предприятию развиваться и обеспечивать работу уличного освещения и светофорных объектов в Архангельске. С 2009 по 2012 год Сергей Драчев работал заместителем начальника управления ЖКХ и энергетики - начальником отдела энергетики мэрии города, а с 2012 по 2017 год – начальником отдела ЖКХ Министерства промышленности и строительства и Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области. В декабре 2017 года Сергея Драчева вновь был приглашен возглавить муниципальное предприятие, которому успел отдать 17 лет жизни. Однако тяжелая болезнь не позволила реализоваться имеющимся планам. Сегодня его не стало.

- От имени коллег и от себя лично выражаю искренние соболезнования родственникам и друзьям Сергея Вениаминовича Драчева. Человека характеризуют его дела: Сергей Драчев заслужил авторитет и уважение, искренне стремился сделать многое для Архангельска и его жителей, проявил безусловную компетентность как в должности руководителя «Горсвета», так и на службе в мэрии и региональном правительстве. Мы сожалеем, скорбим об утрате и будем помнить о том вкладе в развитие города, который внес свои трудом Сергей Вениаминович, - выразил слова соболезнования глава Архангельска Игорь Годзиш.

Редакция ИА RUSNORD присоединяется к словам соболезнования.

О месте и времени прощания и похорон будет сообщено позже.

 

12 май 17:23 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
Эльвира и НТВ. Дети из Архангельской области прорываются на большой телеэкран (видео)
Потеплело. По улицам Коряжмы разгуливают... обезьяны (видео)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (92)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20