Ушел из жизни экс-директор архангельского МУП "Горсвет" Сергей Драчев

Сегодня утром после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Драчев, только недавно покинувший пост директора МУП «Горсвет».

Сергей Вениаминович пришел на предприятие «Горсвет» в 1992 году на должность главного инженера, а затем возглавил МУП и был его директором более 15 лет. В самые сложные времена ему удавалось находить технические, финансовые и управленческие решения, которые позволяли предприятию развиваться и обеспечивать работу уличного освещения и светофорных объектов в Архангельске. С 2009 по 2012 год Сергей Драчев работал заместителем начальника управления ЖКХ и энергетики - начальником отдела энергетики мэрии города, а с 2012 по 2017 год – начальником отдела ЖКХ Министерства промышленности и строительства и Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области. В декабре 2017 года Сергея Драчева вновь был приглашен возглавить муниципальное предприятие, которому успел отдать 17 лет жизни. Однако тяжелая болезнь не позволила реализоваться имеющимся планам. Сегодня его не стало.

- От имени коллег и от себя лично выражаю искренние соболезнования родственникам и друзьям Сергея Вениаминовича Драчева. Человека характеризуют его дела: Сергей Драчев заслужил авторитет и уважение, искренне стремился сделать многое для Архангельска и его жителей, проявил безусловную компетентность как в должности руководителя «Горсвета», так и на службе в мэрии и региональном правительстве. Мы сожалеем, скорбим об утрате и будем помнить о том вкладе в развитие города, который внес свои трудом Сергей Вениаминович, - выразил слова соболезнования глава Архангельска Игорь Годзиш.

Редакция ИА RUSNORD присоединяется к словам соболезнования.

О месте и времени прощания и похорон будет сообщено позже.