Поколение победителей: Василий Карелин и Теренс Камминс (Бессмертный экипаж)

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Василий Алексеевич Карелин



- Меня призвали в армию в 1942 году, служил в морской пехоте. Направили нас в 12-ю бригаду Северного Флота – на полуостров Рыбачий. Служил я пулеметчиком 3-й роты 3-го батальона. Два года – 1942-43 – были самые тяжелые.

Мы держали оборону на хребте Муста-Тунтури – ни вперед, ни назад, а смерть забирала товарищей каждый день. Поэтому, когда нам в 1944 году объявили – идем в наступление, все очень обрадовались. Хоть и предстояло штурмовать очень крепкую оборону немцев.

Нашей роте была поставлена задача – выйти к дороге у моста, захватить его и перерезать путь для отступления противника. У немцев вдоль дороги были огневые точки, чтобы их подавить – нужно было подобраться вплотную… Я с пулеметом перебежками, ползком – вперед. Вдруг четыре немца. Стреляю в упор. В это время командира отделения убило. Командую бойцам: «Вперед». Мы первыми вышли на дорогу, уничтожили еще 6 немцев, захватили 4 повозки со снаряжением. Тяжелые были времена, но мы нашли в себе силы пройти через все трудности.

Дорогой ценой нам досталась Победа. Мы – люди старшего поколения, этого не забудем. Важно, чтобы и молодежь не забывала. А у России такая уж судьба - в любой момент нужно быть готовым к суровому часу испытаний.



Теренс Нивей Камминс



- Я родился в Плимуте, и в возрасте 14 лет в 1934 году поступил в Королевскую Морскую пехоту. Поскольку я посещал музыкальную школу и играл на флейте, я сначала попал в оркестр Royal Marines - флейтистом.

С началом Второй мировой войны я служил в оперативных группах морской пехоты на кораблях: сначала на крейсере «Arethusa», на котором впервые попал под бомбежку в ходе операции под Нарвиком, потом на легком крейсере «Durban» сражался с японцами в Индонезии и Сингапуре.

Затем меня перевели на крейсер «Sheffield» на котором участвовал в проводке конвоя в Россию JW55A и битве с немецким линкором «Шарнхорст» у мыса Нордкап. Нас очень тепло встречали после боя в Полярном. Русские устроили для нас настоящий банкет. 0, очень много водки! И у них был классный джаз – я с ним сыграл: это было настоящее чудо – полярная ночь и знойный блюз.

Потом наш крейсер был в эскорте конвоев JW58/RA58, и охранял авиансцы, наносяшие авиаудар по немецкому линкору «Тирпиц» в Альтенфьерде. В конце войны меня перевели на крейсер «Belfast» на котором я совершил переход в Австралию, а потом – в Шанхай. Я демобилизовался в 1950 году, женился, работал музыкантом и учителем музыки в школах, в том числе в знаменитом Итон-колледже. У меня сын, две внучки и внук.