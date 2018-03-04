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Поколение победителей: Лидия и Василий Портовы, Питер Томас Браун (Бессмертный экипаж))

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"

Лидия Ивановна и Василий Андреевич Портовы

- Во время войны я с 16 лет работала в швейной мастерской. Мы обслуживали Карельский фронт – шили обмундирование для действующей армии. Нам привозили одежду с фронта, мы ее ремонтировали. Коллектив был большой. Так нас и перевезли в Петрозаводск после освобождения Карелии. Самое страшное было, когда мы туда ехали. Все разрушено было, одни трубы стояли. На своем рабочем месте я и встретила своего будущего мужа –он пришел перешить военную форму.

- Я родился далеко от моря в Пензенской области. В 1944 году меня призвали на флот. Отправили на Северный флот служить на линкоре «Архангельск». Корабль так назвали, потому что команда формировалась в Архангельске, хотя линкор - бывший английский «Ройял Соверен», переданный союзниками в счет раздела итальянского флота. Мы сопровождали Северные конвои. С 1948 года меня перевели на тральщик, и я тралил мины в Баренцевом и Белом морях. Демобилизовался только в 1951 году.

Питер Томас Браун

- В 16 лет после окончания средней школы я поступил в качестве ученика инженера на фабрику стрелкового оружия в Энфилде. 3 марта 1941 года, как только достиг минимального возраста для поступления на службу, я добровольно завербоваться в Королевский воздушный флот. Меня направили в 813-ю эскадрилью, которая в конечном итоге стала базироваться на эскортном авианосце «Campania». Именно на этом корабле я служил большую часть войны, хотя некоторое время наши самолеты базировались на авианосец «Виндекс».

Получив назначение на авианосец и звание главстаршины, я быстро убедился в том, что мои инженерные навыки очень хорошо востребованы: самолеты постоянно нуждались в ремонте, было очень много аварий при посадках на палубу авианосца. Наша команда была в постоянном напряжении! До 1945 года участвовал в проводке 10-ти Русских конвоев. Мы пережили ветры в 90 миль в час, огромные волны, бомбежки пикирующих бомбардировщиков и торпедные атаки вражеских подводных лодок. Но самым страшным было, когда пилоты брали меня на испытательные полеты на самолетах, которые я только что починил!!! Но все мы чрезвычайно гордились тем, что наши корабли принимали участие в арктических конвоях в Россию.

Война познакомила меня с моей будущей супругой Вероникой, которая тоже служила на флоте, на корабле «Waxwing» в Шотландии. Мы поженились в 1944 году, у нас родилось пятеро детей, а у них пять внуков. Именно ради этого мы воевали!

 

21 апрель 08:18 | : Будни Бессмертный экипаж

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