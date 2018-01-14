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ОНФ: Архангельская область войдет в «Народную карту доступности медпомощи»

ОНФ создаст «Народную карту доступности медпомощи» и сформирует соответствующий рейтинг регионов РФ

 

На заседании Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) обсудили актуализацию работы Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения в связи с задачами, которые обозначил президент, лидер Народного фронта Владимир Путин в своем послании.

 

«В послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости обеспечить доступность медпомощи в населенных пунктах, где проживает до 2 тыс. человек. При этом Владимир Путин попросил ОНФ быть на связи с гражданами и мониторить ситуацию на местах. Для того, чтобы проконтролировать исполнение этого поручения, мы создадим «Народную карту доступности медпомощи». Благодаря этому ресурсу люди в том числе смогут рассказать о том, какие существуют проблемы оказания медицинских услуг, существуют ли потребности в создании новых медпунктов, и есть ли нарушения в закупках при строительстве капитальных объектов», – рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы РФ Николай Говорин.

Он отметил, что теперь Центр будет, в первую очередь, ориентирован на повышение качества медицинского обслуживания в малых населенных пунктах и доступности медуслуг для жителей отдаленных поселений. «Соответствующий проект в 2018 г. будет реализован в несколько этапов. Сначала наши эксперты проанализируют сегодняшнее состояние медслужб в сельских поселениях и обозначат ключевые проблемы. Вместе с тем будет представлена интерактивная «Народная карта доступности медпомощи». Представители ОНФ проведут мониторинг строительства и запуска новых ФАПов, а также проанализируют как приобретаются мобильные медицинские комплексы. После этого мы сформируем рейтинг регионов по уровню доступности медицинской помощи для жителей сельских территорий и выпустим сборник лучших практик», – рассказал Говорин.

 

(на фото: так себе очередь… подлинней видали)

09 апрель 10:35 | : Будни

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