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Активисты ОНФ добиваются подачи воды в многоквартирный дом на улице Выучейского в Архангельске

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области поступили жалобы семей, проживающих в деревянном доме областного центра по улице Выучейского, 62. Больше месяца в четырех квартирах первого подъезда дома нет воды. Жильцы неоднократно отправляли заявки в управляющую компанию, но проблема с подачей холодной воды так и не разрешилась. 

Представители ОНФ обратились к чиновникам департамента городского хозяйства администрации города с просьбой проработать с управляющей компанией жизненно важный для жильцов вопрос, пригласили их выехать на объект, чтобы обсудить план дальнейших мероприятий по устранению аварии. Но чиновники на встречу с общественниками не явились. 

«Участок трубопровода между подъездами замерз или забит ржавчиной. В подпольном помещении первого этажа заметно подтопление, что существенно усложнит ликвидацию аварии во время оттепели. Не понятно, почему устранением аварии управляющая компания не стала заниматься при минусовых температурах. Фактически она устранилась от своих обязанностей», – прокомментировал эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Архангельской области Михаил Суворов. 

«Чиновники сидят и ждут распоряжений высокого руководства, чтобы прийти и посмотреть, как люди с детьми месяц живут без воды в доме в центре города. Такое равнодушное отношение к гражданам недопустимо, – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов. – Мы попросим главу администрации города дать объективную оценку работы своих подчиненных». 

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области держат ситуацию на контроле и будут добиваться подвоза воды и восстановления нормального водоснабжения в доме.

04 апрель 16:15 | : Будни

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