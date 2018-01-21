Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск: Годзиш снова сел в автобус

На улицы Архангельска наконец-то вышли давно обещанные низкопольные автобусы минского производства. Одним из первых их комфортность рискнул проверить сам градоначальник.

Напомним, Годзиш уже не первый раз совершает контрольные поездки в общественном транспорте. Кое-кто за этио уже сравнил его с ранним Ельциным.  И если в первый раз случайные пассажиры просто не верили своим глазам, то теперь сами подходили и делились впечатлениями.

- Впечатления от автобуса и у меня, и у других пассажиров самые положительные. Конечно, необходимо еще будет оценить работу нового транспорта в условиях низких температур. Как раз на следующей неделе мы ожидаем морозную погоду. Сейчас в салоне тепло, достаточно комфортно и пассажиры условиями проезда довольны, - поделился Игорь Годзиш.

Маршрут № 76 - один из самых востребованных в городе. Пополнение парка на следующей неделе ожидается и у кольцевого «11». Всего перевозчиком «Архтрансавто» приобретено десять новых низкопольных автобусов.

Видеоотчет о поездке сейчас гуляет по соцсетям.

 

16 март 12:07 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (117)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20