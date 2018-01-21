Архангельск: Годзиш снова сел в автобус

На улицы Архангельска наконец-то вышли давно обещанные низкопольные автобусы минского производства. Одним из первых их комфортность рискнул проверить сам градоначальник.

Напомним, Годзиш уже не первый раз совершает контрольные поездки в общественном транспорте. Кое-кто за этио уже сравнил его с ранним Ельциным. И если в первый раз случайные пассажиры просто не верили своим глазам, то теперь сами подходили и делились впечатлениями.

- Впечатления от автобуса и у меня, и у других пассажиров самые положительные. Конечно, необходимо еще будет оценить работу нового транспорта в условиях низких температур. Как раз на следующей неделе мы ожидаем морозную погоду. Сейчас в салоне тепло, достаточно комфортно и пассажиры условиями проезда довольны, - поделился Игорь Годзиш.

Маршрут № 76 - один из самых востребованных в городе. Пополнение парка на следующей неделе ожидается и у кольцевого «11». Всего перевозчиком «Архтрансавто» приобретено десять новых низкопольных автобусов.

Видеоотчет о поездке сейчас гуляет по соцсетям.