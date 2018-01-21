Виктор Павленко: В жизни всегда есть место подвигу

23 февраля, в День защитника Отечества сенатор Виктор Павленко вручил медаль «За мужество в спасении» 16-летнему Захару Гурьеву.

Награждение состоялось на гала-концерте Всероссийского фестиваля Городов воинской славы и Городов-героев «Помним. Гордимся. Верим», который в 8-й раз прошел в Архангельске. Виктор Павленко поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил, всех собравшихся в зале театра драмы им. М. В. Ломоносова с Днем защитника Отечества.

- Наш Президент Владимир Путин сказал, что великую Россию можно построить только на прочном фундаменте патриотизма. Поморье и его столица – Архангельск в это строительство вносят достойный вклад. Да по-другому и быть не может: ведь у нас самые активные ветераны, самая лучшая молодежь. Мы город воинской славы, и Архангельск был, есть и всегда останется северным форпостом России! – сказал Виктор Николаевич.

В ноябре прошлого года Советом Федерации был объявлен Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети – Герои». Одним из первых героев, награжденных в рамках проекта, стал наш земляк Захар Гурьев. 28 мая 2017 года 15-летний ученик Осиновской школы Виноградовского района Архангельской области Захар Гурьев проявив смелость и решительность в одиночку спас двух человек, тонущих в реке. Постановлением Высшего Совета Российского Союза спасателей Захар Гурьев награжден медалью «За мужество в спасении». Заслуженную награду Захару вручил сенатор Виктор Павленко.

Также Виктор Николаевич по поручению председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко вручил Почетную грамоту Совета Федерации Галине Григорьевне Валовой, сотруднику областного Центра патриотического воспитания молодежи, инициатору и автору программы дополнительного образования «Соловецкие юнги».

- У нашей молодежи есть замечательное качество – я его называю «ген патриотизма». И наша задача разбудить его у подрастающего поколения. Почти 15 лет в Архангельске успешно работает уникальная образовательная и воспитательная программа «Соловецкие юнги», благодаря которой тысячи мальчишек и девчонок растут настоящими патриотами России, - подчеркнул сенатор.

Большую роль в сохранении и развитий традиций патриотического воспитания молодежи играет впервые проведенный в 2011 году по идее Виктора Павленко фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим». В этом году участие в фестивале приняли представители из четырех Городов-героев - Санкт-Петербурга, Севастополя, Мурманска, Смоленска, и тринадцати Городов воинской славы:, Архангельска, Анапы, Великих Лук, Великого Новгорода, Выборга, Коврова, Наро-Фоминска, Полярного, Пскова, Старой Руссы, Твери, Туапсе и Хабаровска. По окончании церемонии награждения Виктор Павленко в непринужденной обстановке пообщался с некоторыми участниками фестиваля.

- Архангельск был первым во многих начинаниях. В том числе и наш фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» стал одной из первых площадок, где молодежь может рассказать о своих замечательных, великих городах. Особый смысл этому творчеству придает патриотическая направленность фестиваля. И нет лучше идеи, чем идея патриотизма, любви к своей Отчизне, к своему городу, которая объединяет и сплачивает нашу великую Россию! – уверен Виктор Павленко.