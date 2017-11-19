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Новый год в Канаде глазами архангелогородца

Новогодние праздники -это всегда здорово. Радуются взрослые, радуются дети, немножко грустят старики, но это понятно. Новый год в их возрасте - это приближение...

Но не будем о грустном. Хотя иногда приходится.

Нынешний Канадский новый год по всей стране пришел не один. Как пошутила  
моя давняя канадская приятельница Анн-Мари - "настоящему лапландскому деду морозу Санта Клаусу надоело встречать Новый год в одиночестве, вот он и решил встретить этот веселый праздник со своим канадским коллегой".

Анн-Мари давно в бизнесе и точно знает, что сотрудничество в деловом партнерстве идет только на пользу. Но только не в этом случае.

 Встреча получилась на славу - славно гуляют в предновогодние дни канадский и финский дедушки Морозы.

Им-то что, а федеральным властям Канаде и мэру Оттаву Джиму Ватсону пришлось объявлять об отмене всех новогодних праздников в столице на открытом воздухе и на "канадской Красной площади"- Парламентском Холме в том числе.

Оттава в последнюю неделю официально стала самой холодной столице мира. Обошла даже монгольский Улан-Батор. Во как! Разочарованию туристов нет конца. Еще бы. 
Жан Деодато приехал из французского Марселя специально, чтобы увидеть обещанный праздник.

И не просто праздник, а выступление лучших артистов страны кленового листа , иллюминации и прочие пиротехнические чудеса  в честь Нового Года и завершения
праздничных мероприятий в честь 150-летия Канады.

Жана и его жену Люси жалко. Даже лиц не узнать под шарфами.  Замерзли все.

Супруги Деодато держат в руках коньки и фотоаппарат с таким жалким видом, что мне даже захотелось пригласить их в Архангельск.

Только вот поедут ли в нашу поморскую столицу муж и жена Деодато, если даже и зимы-то у нас нынче настоящей нет? 

Предновогодняя оттавская неделя выдалась на славу - минус 26 днем, а ночью 36-38 и ветерок такой… Ну просто сказка.

Так и гонит в теплое место поскорей. В какой-нибудь канадский "Макдональдс", который здесь "Тим Хортон" называется. А остальное все тоже самое. И чизбургер, и не чизбургер.

А вот  в тепле нам никто уже не может помешать продолжить репортаж из самой холодной столице мира.

 Канада входит в 151-ый год своей истории с неплохими результатами. Так говорит правящая партия, возглавляемая "человеком селфи" премьером-либералом Джастином Трюдо. Трюдо молод, энергичен и любит фотографироваться либо со стариками, либо с молодыми женщинами. Кто был в политике, тот знает почему. Да и наши политики знают.

Консерваторы в Канаде уже два года в оппозиции  и итогами года разочарованы.
Ну точно, как наш Геннадий Андреевич. Тори ругают либералов на чем свет стоит. Мол -налоговая реформа буксует, марихуану все еще не разрешили и годовой доход на душу канадского населения почти не увеличился и составил до вычитания налогов всего 62 тыс. долларов в год (3 млн рублей). 

Они-де, консерваторы знают, как рулить и готовы взять снова власть в свои руки. Либералы в ответ только посмеиваются и продолжают выигрывают региональные выборы то в Британской Колумбии, то на Северных территориях. 

У либералов молодой уверенный в себе лидер и неплохие перспективы парламентских на выборах в 2019 году. Это главные выборы для страны Кленового листа и партии, которая, в случае победы, получает право формирования федерального правительства.

 

Россию по итогам уходящего года вспоминают здесь только в двух случаях: предстоящие президентские выборы и новогодний праздник мирового юношеского хоккея. Задорные юниорские матчи по хоккею никого здесь не оставляют равнодушными. До американского Баффало, места проведения юниорского хоккейного чемпионата 2018, рукой подать, и многие канадцы поехали болеть за своих.

Знаю, как это здорово. Сам в прошлый раз ездил на матч юниорского чемпионата мира в Монреаль и вернулся в полном восторге не только от задорного юношеского, ребятам до 20 лет, хоккея, но и атмосферы праздника, веселья, взаимного уважения и дисциплины болельщиков на стадионе. 

Новогодний праздник почти пришел.  В Канаде он не главный. Но это для канадцев.
А для нас Новогодний праздник остается праздником добра и веселья. И надежды. Что мы, россияне, останемся на правильном пути к миру гармонии и согласия в новом 2018 году.


Владимир Харлов

31 декабрь 08:49 | : Будни

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