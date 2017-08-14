Северодвинская газета "Северный рабочий" может уйти под Корпорацию развития Архангельской области

Газета «Северный рабочий», входившая в северодвинский медиа-холдинг, возможно перейдет под управление Корпорации развития Архангельской области. Если сделка состоится, то северодвинская газета войдет в архангельский медиа-холдинг наряду с газетами «Архангельск», «Правда Севера», телекомпанией «Регион29», «АТК-Медиа» и тд. Об этом редакции ИА RUSNORD стало известно из собственных источников.

Впрочем, у «Северного рабочего» есть серьёзные долги. По информации участника Ассоциации «Вольное дело ИА «Беломорканал», долг указанного издания составляет 696 723 руб. 22 коп. плюс пени 142 166, 16. На данный момент у КРАО таких свободных денег нет.

Как предполагают наблюдатели, КРАО будет «опускать» продажную стоимость «Северного рабочего» до приличествующего этому изданию минимума, и сделка может закончится простой реструкторизацией долгов издания.

Впрочем, старейшая северодвинская газета никогда не отличалась высокой рентабельностью в новейшей истории, разговоры о ее возможном банкротстве периодически возникали в последние 15 лет.

Напомним, что в последние годы «Северодвинский рабочий» входил в медиа-холдинг, контролируемый мэрией Северодвинска.

Наблюдатели полагают, что, несмотря на метания прошлого «СР» вплоть до публикаций явно провокационного антисемитского характера («Оранжевая колба», «Гауляйтер Гауптман» и тд), после перехода под крыло КРАО северодвинское издание потеряет свое лицо и будет востребовано только на период подготовки к президентским выборам 2018 года.