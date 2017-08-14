"Кенозерье" объявило золотую осень

Окончание теплых летних дней не повод отказываться от визита в Кенозерский национальный парк. Осенью заповедная территория становится очаровательной по-новому. Яркие багряные и золотые листья, красные гроздья рябины, изумрудная хвоя способны пробудить в душе художника и поэта. Неудивительно, что Парк предлагает его гостям две экскурсионные программы, что позволят прикоснуться к природе, особенно прекрасной и величественной в это время.

Тур «Золотая осень Кенозерья», маршрут которого построен вокруг деревни Вершинино Плесецкого сектора Парка, предложит гостям посещение музея эпического наследия «В начале было Слово», после визита в который станет понятно, почему этот регион называют «Исландией русского эпоса».

Знакомство с культурой и наследием Русского Севера продолжится в часовне Николая Чудотворца конца XVIII – начала XIX века, в которой сохранилось 12-гранное «небо» с изображением архангелов, евангелистов и сцен жития святого Николая.

Еще одним пунктом программы станет Центр народных промыслов и ремесел, где гости смогут не только приобрести сувениры в память о Парке, но и попробовать свои силы в мастер-классах по работе с войлоком и берестой.

Вечер путешественников скрасит «Кенозерская вечёрка», в ходе которой фольклорная группа «Зазнобушки» организует традиционные деревенские посиделки, наполненные шутками и деревенскими историями, танцами и песнями, неповторимой атмосферой радости и веселья.

Данный тур рассчитан на размер группы от пяти человек, его стоимость – 4000 рублей с одного человека, в которые входит проживание, питание и экскурсионное обслуживание. Продолжительность - три дня и две ночи.

Тур «Осенняя палитра Лекшмозерья» продемонстрирует осеннюю красоту Каргопольского сектора Парка. Насладиться ей в полной мере поможет увлекательное путешествие в деревню Масельгу, путь к которой лежит по водоразделу между Белым и Балтийским морями. В программе будет и посещение церкви святого преподобного Александра Свирского XIX века на Хижгоре – самой высокой точке округи.

Путешествие по экологической тропе «Система пяти озёр» позволит пройти на лодках по трем водоемам, соединенным искусственными каналами и естественными протоками. Эта уникальная система, созданная на рубеже XIX и XX веков, является ярчайшим примером рационального и гармоничного сосуществования природы и человека.

Венцом пути станет посещение Гужовской водяной мельницы – действующего памятника промышленной архитектуры конца XIX – начала XX веков.

По возвращению в деревню Морщихинскую публику будет ждать еще одна экологическая тропа – «Тропа муравейников», что познакомит с флорой и фауной Лекшмозерья. Компанию в прогулке составят сделанные из горбыля шерстистый носорог, лось, лиса, зайцы, бобер, сова, медведица с медвежонком, самолёт «Ли-2», и, конечно, гигантские муравьи.

Посетители деревни Морщихинской также не останутся без соприкосновения с местным фольклором – вечером их будет ждать «Лекшмозерска вечеруха».

Тур рассчитан на размер группы от пяти человек, его стоимость – 4000 рублей с одного человека, в которые входит проживание, питание и экскурсионное обслуживание. Продолжительность - три дня и две ночи.

Кенозерье ждет и самостоятельных путешественников. Насладиться тишиной осеннего леса, редкими трелями птиц и шуршащей под ногами листвой можно и не «обременяя» себя экскурсионной программой.

По вопросам бронирования и организации туров обращайтесь по телефону +79600179933, Анна Сидорук.