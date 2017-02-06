От всего сердца... Поздравление с Днём Победы от депутата Архангельской городской Думы Романа Зарипова

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие жители Маймаксанского округа и всего Архангельска!
От всего сердца поздравляю вас с главным праздником нашей страны – Днем Победы!
Этот день объединяет всех россиян вне зависимости от национальности и вероисповедания, политических взглядов и убеждений. Это праздник, который отмечают в каждом доме, в каждой российской семье. Он пропитан нашей гордостью и благодарностью ветеранам, труженикам тыла, вдовам погибших воинов, узникам концлагерей, детям войны - всем, кто испытал на себе тяготы и лишения военного времени, и кто совершал трудовые подвиги в первые послевоенные годы.
Наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Низкий им поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий они смогли выстоять в той страшной войне и возродить израненную страну. Пройдут годы, столетия, но память о Великой Победе будет храниться в сердцах северян вечно.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Всегда ваш,
Роман Зарипов, депутат Архангельской городской Думы