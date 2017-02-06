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Канадские гости добрались в Кенозерье "на своих двоих"

Сотни тысяч жителей многих стран мира – взрослые и дети, орнитологи-профессионалы и любители природы самых разных профессий – участвуют в весенней декаде наблюдений за птицами, которая проходит с 1 по 10 мая. В эти дни редкие гости посетили Кенозерский национальный парк – на льду Кенозера недалеко от деревни Вершинино была замечена пара канадских казарок (Branta canadensis).

Эти североамериканские птицы во второй половине XX века успешно акклиматизировались на Британских островах, в Норвегии, Швеции, в некоторых областях южной Финляндии и даже в Новой Зеландии. В то же время птицы основного подвида B.c.canadensis изредка наблюдались в составе стай лебедей на водоемах северо-запада России. С 1990-х годов отмечены единичные случаи гнездования канадской казарки на ряде островов Финского залива и Ладожского озера. На территории России естественная популяция канадской казарки, гнездящейся на Командорах, представлена алеутским подвидом B.c. leucopareia, внесенным в Красную Книгу России.

Сам факт появления в Кенозерье редкой для России птицы крайне интересен для орнитологов. А фиксация в весенний период пары канадских казарок дает надежду на предположение о их возможном гнездовании. Будем продолжать наблюдения и делиться новостями.

Еще один представитель перелетных птиц – гоголь – попал на днях в браконьерские сети и мог погибнуть. Но сотрудники опергруппы Кенозерского лесничества успели спасти запутавшегося пернатого, обнаружив во время инспектирования незаконно установленные сети.   

 

 

04 май 15:09 | : Будни

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