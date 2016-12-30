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Константин Щемелинин: Война с "зеркалами" - он-лайн пиратов не одолеть

Недавно Роскомнадзором были анонсированы новые методы борьбы с Рутрекером, который многими воспринимается как центр сетевого пиратства. Но Роскомназдор – это лишь ударный таран правообладателей, то есть фактически борьба идет между владельцами имущественных авторских прав и теми, кто не может или не хочет платить за использование авторского контента.

Все это напоминает известное из истории противостояние «снаряд-броня»: сначала броня не пробивается; затем изобретаются более мощные снаряды, которые начинают пробивать броню; после чего броня утолщается, и ее опять не пробить – и так по кругу, по спирали развития.

Два раунда этой борьбы мы уже видели:

1) Сначала у Рутрекера забрали домен в зоне РУ – он перешел на домен в международной зоне ОРГ;
2) Потом Рутрекер заблокировали на уровне провайдеров в России – Рутрекер стал доступен через зеркала, а также через технические способы обхода блокировок.

Сейчас начинается третий раунд – Роскомназдор будет блокировать зеркала Рутрекера и технические серверы, помогающие Рутрекеру работать.

Все это было, и все это снова будет: «снаряд-броня» - ничего нового.

Правообладатели никогда полностью не победят он-лайн пиратов – в свою очередь, и пираты также никогда не смогут одолеть правообладателей.

Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт

 

04 май 07:58 | : Будни

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