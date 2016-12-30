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К дню Великой Победы: Памяти партизан Севера

Приглашаем архангелогородцев и гостей города 4 мая 2017г принять участие в торжественном митинге, посвящённом светлой памяти наших земляков, воевавших в годы Великой Отечественной войны в партизанских отрядах на Карельском фронте.

Мероприятие начнётся в 10 часов утра с возложения цветов к мемориальной доске командиру партизанского отряда «Полярник» Подоплёкину Даниилу Андреевичу, расположенной на доме, в котором долгие годы жил легендарный партизан (ул. Набережная Северной Двины, д.96).

Затем будут предоставлены автобусы для посещения обелиска Славы партизанам Севера, установленного в д. Трепузово Приморского района Архангельской области.

Традиционно в канун праздника Великой Победы сотрудники Регионального управления ФСБ России по Архангельской области, ветераны Великой Отечественной войны, дети и внуки партизан, учащиеся Лявлинской общеобразовательной школы, просто неравнодушные люди собираются у памятной стелы партизанским отрядам, чтобы почтить светлую память героев, защитивших Родину от фашистских захватчиков и возложить живые цветы и Гирлянду славы.

В честь погибших героев Великой Отечественной войны прозвучат залпы салюта из стрелкового оружия.

На митинге будет предоставлено слово руководству Регионального управления, ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта, а также лявлинским школьникам, которые со своими педагогами старательно подготовили стихи о подвиге советских солдат, освободивших мир от фашизма.

Памятная стела партизанским отрядам Севера установлена у самой дороги в д. Трепузово Приморского района Архангельской области в исторически значимом месте. Именно здесь в феврале 1942 года располагался учебный центр Управления НКВД по Архангельской области по подготовке партизан. Велось обучение по обращению с оружием, минно-взрывному и радиоделу, лыжные тренировки. Отметим, что здание учебной базы сохранилось до наших дней в хорошем состоянии.

Всего за время Великой Отечественной войны прошло по учёту штаба партизан только по трем отрядам Архангельской области («Полярник», «Сталинец», «Большевик») более 500 человек.

Многие отважные партизаны отдали свои жизни в боях за Родину. Так, по официальным данным погибло 126 бойцов, 73 человека пропало без вести.

В 1989 году сотрудники и ветераны Регионального Управления ФСБ России по Архангельской области приняли решение взять шефство над памятной стелой. Склоняем головы перед подвигом защитников нашей Родины.

Вечная слава!

Пресс-служба Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Приглашается пресса. Мероприятие начнётся 4 мая в 10:00 по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная, д. 96.

Справки по телефону – 218-246 Ожигина Наталья

 

03 май 17:29 | : Будни

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