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"Вольное дело": Наш поход в Росреестр. Госуслуги - мать их...

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Олег Кодола:

Сегодня регистрировали договор аренды между двумя юр. лицами. В Росреестре. Электронная очередь, зал огромный, из тридцати окон открыто три, в зале три же посетителя, но очередь стоит мёртво. Начали доставать девушек из-за стоек, интересоваться, чего это огромная очередь из трёх человек ждёт. В результате девушка отвела нас без очереди (!) к другой девушке, и та стала принимать документы.

Кстати, услуга по регистрации договора для юрлиц стоит 22 тысячи рублей, а для ИП и физлиц - 2 тысячи. Видно, чего-то на 20 тысяч другого делают... В общем, принимает она документы, и говорит: 10 мая приходите. Пытаемся объяснить, что за 22 тысячи можно и поскорее шевелиться. По ходу девушка дополняет: вы когда копию Устава будете доносить... Какую копию? А почему, сейчас принимая документы, вы ничего не сказали про копию?

Оказывается, система такая: девушка в окне принимает "что дают", передаёт в отдел регистрации, те уже смотрят, все ли документы на месте и сообщают заявителю, что ещё надо "донести". После "доноса документов" ждать ещё две недели, ага.

Достаём устав, договариваемся с девушкой откопировать на её же принтере. Да, можно. 8 рублей копия страницы. На одном копировании можно озолотиться. Копируем. Настойчиво спрашиваем, как ускорить... Не отвечают. Выходим в коридоры - обнаруживаем закрытый кабинет начальника и открытый общий, где среди множества клерков обнаруживается ИО начальника. Пытаемся узнать, как сократить сроки. Она начинает звонить по всем телефонам, но нигде никто не берёт трубку - в кабинетах все отсутствуют, видимо.

По ходу пытаемся понять, какой же набор услуг подразумевает "регистрация" договора? Проще: что можно проверить в наших бумажках за 22 тысячи? Ну что? Посмотреть выписку на сайте налоговой? Узнать, есть ли у компаний задолженности? Посмотреть номер участка на сайте кадастра? Да это ленивый за 30 минут сделает через плечо.

ИО настойчиво, но безуспешно куда-то звонит. Никто не поднимает. Наконец, находит какой-то телефон, и даёт его нам. Звоним. Женский голос сообщает, что звонить нужно по другому телефону. Диктуем телефон ИО, чтобы знала в следующий раз, куда звонить. Оказалось, что она ИО, а вообще-то она начальник.... отдела регистрации! А документы всё равно будут 10-го. Какое-то непрофессиональное вымогательство бабла. 

(девушка на фото не имеет к данной истории никакого отношения)

28 апрель 08:40 | : Будни

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