Свидетели Иеговы «Delete»: Архангельский сектовед о ликвидации самой массовой экстремистской секты в России

«Признание «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией – промежуточная победа в большой войне за души людей», - так прокомментировал ИА «RUSNORD» вчерашнее решение Верховного Суда архангельский сектовед, руководитель центра «Гражданская безопасность» Денис Данилов.
По его словам, запрет деятельности секты на территории России порождает серьезные политико-правовые риски и ставит сложные вопросы перед государством и обществом.
«Сразу после подачи иска, Управленческий центр Свидетели Иеговы подал в Верховный Суд встречный иск о признании членов организации «жертвами политических репрессий». Получили закономерный отказ. Для этой секты и тех антироссийских сил, которые за ней стоят – это тактическое преимущество при любом раскладе. Следующая инстанция – ЕСПЧ, ООН, Страсбург. Россия – не рядовой субъект, а один из учредителей ООН. Мы ратифицировали Международную конвенцию по правам человека. В её грубом нарушении нас обязательно обвинят. Ткнут носом и не раз. В международных СМИ поднимется жуткий вой. Перекричать его будет очень сложно…», - отметил сектовед.
«Наши Суды и правоохранительные органы проделали большую работу, проявили выдержку и настойчивость и тем самым спасли десятки тысяч россиян от искусно продуманной вербовки. От участия в деятельности экстремистской организации с хорошо завуалированной бесчеловечной идеологией. Уход в эту секту – это самое настоящее социальное самоубийство. Но что теперь делать с 175 тыс. рядовых Свидетелей Иеговы, которые там остались? А ведь есть еще «кадровый резерв» - так называемые «некрещеные возвещатели», «новые общие пионеры». Их не менее 50 тысяч. Они сейчас считают себя «страдальцами». И многие из них обманутые, охотно пойдут на страдания, будут сознательно провоцировать их. Такова психология веры. Пусть даже и ложной. Они прекрасно помнят сталинскую операцию «Север» и товарные вагоны «христианских мучеников». Глава секты не раз заявлял, что они готовы к повторению истории. Значит, поведут «стадо» на убой. После тотального запрета уйдут в «катакомбы», будут собираться на квартирах, проповедовать тайно, скрыто и абсолютно бесконтрольно… Те, простые верующие, что покинут их ряды, столкнутся с последствиями своей собственной слепоты. После «Свидетелей Иеговы» три дороги: к Богу в Церковь, в какую-нибудь другую секту или…под наблюдение психиатра. К этому надо готовиться. Нужна забота, внимание, простое человеческое понимание. К «духовной материи» Уголовный Кодекс не применим. Силовые структуры выполнили свою задачу. Пришла очередь православных общин, миссионеров, пастырей, врачей. А вот с этим у нас пока дефицит», - подчеркнул собеседник агентства.
Напомним, 20 апреля Верховный суд РФ признал экстремистским «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России». Рассмотрев иск Минюста РФ, Суд постановил ликвидировать организацию и запретить ее деятельность на территории России. На основании этого решения Минюст ликвидирует все 395 региональных организаций (включая в Северодвинскеи Котласе) и более 2 тыс. религиозных групп иеговистов. Имущество секты будет конфисковано.
«Это победа российского правосудия и здравого смысла,— так прокомментировал решение суда зампред экспертного совета по государственной религиоведческой экспертизе при Минюсте РФ Роман Силантьев, которого цитирует «КоммерсантЪ».— Секта была злокачественной опухолью в российском обществе, и ее справедливо ликвидировали. Другим агрессивным сектам стоит сильно насторожиться».
Минюст России в период с 8 по 27 февраля 2017 года провел внеплановую документарную проверку головной организации Свидетелей Иеговы. По ее итогам было установлено, что организация действует с нарушениями уставных целей и задач, а также законодательства РФ, в том числе федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
В марте 2016 года в Архангельске по инициативе депутатов областного Собрания Александра Дятлова и Екатерины Поздеевой прошел митинг против «Свидетелей Иеговы». Несколько сотен жителей города, собравшихся около «зала царства» (главного культового сооружения иеговистов на ул. Полярная, 42), потребовали в судебном порядке запретить деятельность секты на всей территории Архангельской области. По мнению депутата Александра Дятлова, экстремистской организации, финансируемой на деньги американцев, нечего делать в Архангельской области.
На летней сессии 2016 года депутаты АОСД приняли решение обратиться к министру юстиции РФ Александру Коновалову и Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой о ликвидации секты иеговистов. Это обращение поддержали парламенты Орловской и Брянской областей, Республик Калмыкии и Северной Алании-Осетии, а также Карачаево-Черкесской Республики.