Активисты ОНФ в Международный день памятников провели уборку территории возле исторических мест Архангельска

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, к Международному дню памятников и исторических мест провели уборку территории возле памятников Петру I и Жертвам интервенции в Архангельске. Памятники находятся в центральной части города.
Сотрудник краеведческого музея Алексей Едовин рассказал представителям Народного фронта о том, что памятник Жертвам интервенции появился на месте захоронения революционеров, погибших в борьбе против интервентов на Севере в ночь на 1 мая 1919 г. Здесь же похоронен комиссар Архангельского дивизиона Роман Куликов, а также расстрелянные командир ледокола «Святогор» Дрейер, председатель судового комитета этого судна Терехин, комиссар Архангельской городской милиции Валявкин и другие. Общая высота обелиска составляет почти 11 м. Бронзовая скульптура Петра I выполнена в натуральный рост (2 м 4 см) выдающимся русским скульптором-реалистом Марком Антокольским в 1872 г. Постамент для скульптуры был сделан из карельского гранита и передан в дар от монашества.
«Для Архангельска эти памятники уникальны. В них отображена история Севера с его трагизмом и становлением. Без сомнения, оба памятника нуждаются в локальной реставрации, особенно монумент Петру I, у которого основание в трещинах и прочих дефектах, – отметил активист регионального отделения Общероссийского народного фронта Анатолий Анисимов. – Дорожки и ступени, ведущие к памятникам, нужно расчищать от снега. Администрация города должна чаще привлекать к подобным мероприятиям школьников, студентов и волонтеров». Региональное отделение ОНФ держит на контроле сохранение памятников истории и архитектуры в Архангельской области.