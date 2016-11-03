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Архангельские врачи представили Москве наработки по экзоскелету

С 30 января по 3 февраля 2017 года в Москве состоялось обучение первой группы специалистов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реабилитация с применением экзоскелета (оборудования для роботизированной механотерапии) пациентов с нарушением локомоторных функций на втором и третьем этапе реабилитации».

Рабочая программа разработана сотрудниками кафедры физической культуры и медицинской реабилитации Северного государственного медицинского университета.

Теоретическую часть обучения, в том числе методику тренировок с экзоскелетом для пациентов с травматической болезнью спинного мозга провела доцент кафедры Елена Бондаренко. Опыт внедрения экзоскелета в архангельских клиниках был встречен с большим интересом обучающимися. Практические навыки отрабатывались под руководством специалистов «ЭкзоАтлета».

В обучении приняли участие врачи, инструкторы лечебной физкультуры и специалисты по адаптивной физической культуре из 11 медицинских и медико-социальных учреждений г. Москвы, а также Серпухова, Новосибирска, Тулы и Архангельска.

 

16 февраль 12:14 | : Будни

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