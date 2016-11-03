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"А есть что людям?!". ЛДПР против создания "Двинско-Печерского заказника"

На состоявшейся вчера сессии Собрания депутатов МО «Пинежский муниципальный район» было принято решение об обращении к депутатам Госдумы с просьбой не допустить создание заказника регионального значения «Двинско-Печерский».  

Принятие обращения поддержали и депутаты фракции ЛДПР в Собрании депутатов Пинежского района. Руководитель фракции ЛДПР, координатор регионального отделения партии Игорь Арсентьев сообщил, что данным обращением районные народные избранники просят коллег из Госдумы не допустить создания на территории региона заказника «Двинско-Печерский», лоббированием которого занимаются так называемые международные экологические организации.

- Дело в том, что на территории предполагаемого заказника находится огромное количество лесосеки, выделенной лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятиям Пинежского, Холмогорского, Виноградовского и Верхнетоемского районов. Соответственно, создание заказника приведет к их закрытию, — пояснил позицию депутатов фракции ЛДПР Игорь Арсентьев. – Следовательно, сотни людей с семьями рискуют остаться без работы и средств к существованию. Кроме того, леса, находящиеся в зоне планируемого заказника, являются спелыми и даже уже перестоявшими, нуждаются в вырубке, а, затем, в качественном лесовосстановлении.

Принятое депутатами районного Собрания обращение уже направлено курирующему Архангельскую область депутату Государственной Думы фракции ЛДПР Олегу Лаврову.

 

11 февраль 07:59 | : Будни

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