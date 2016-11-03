Проекты "Единой России" в Северодвинске: от храма Мельпомены до "Нашего двора"

Мэр Северодвинска Михаил Гмырин, председатель Совета депутатов Владимир Мелёхин и секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» обсудили перспективы реализации ряда партийных проектов в нашем муниципальном образовании.
- Для нас важнейшими являются вопросы благоустройства, развития физкультуры и спорта, поддержка драматического театра и села Нёнокса, - подчеркнул Михаил Гмырин.
Напомним, что для реализации трёхлетнего проекта «Театры малых городов» федеральный бюджет выделяет 1,4 млрд рублей. Средства предназначены для развития творческой деятельности и укрепления материально-технической базы. Северодвинск в 2017 году получит 4,2 млн рублей.
- Знаю, что северодвинцы очень дорожат своим театром, любят его, активно посещают спектакли, - отметил Виталий Фортыгин.
При поддержке «Единой России» стартовала программа по благоустройству городов. На реализацию проекта «Наш двор» в федеральном бюджете заложено 20 млрд рублей и дополнительно ещё 500 млн рублей - на обустройство парков и скверов, знаковых для конкретного муниципалитета мест.
- На эти цели Архангельская область получит 240 млн. рублей при бюджетном софинансировании в размере 40 млн, - рассказал Виталий Фортыгин.
Он также подчеркнул, что при планировании благоустройства дворов, инициатива должна, прежде всего, исходить от жителей. Их предложения надо учитывать в первую очередь.
- У нас есть знаковые для города объекты: необходимо восстановить два фонтана. Один находится на привокзальной площади, другой - в сквере на ул. Ломоносова рядом с домом № 44а, - поделился планами Михаил Гмырин.
У Северодвинска появилась перспектива стать участником ещё одного проекта - «Местный дом культуры», по которому предусмотрено финансирование строительства и ремонта сельских клубов. Новый дом культуры сможет стать хорошим импульсом для развития Нёноксы.
- В селе действует клуб, но необходимо новое здание. В Нёноксе есть народный хор, Северодвинский краеведческий музей ведёт грантовую деятельность и реализует ряд интересных программ, направленных на изучение солеварения, мы активно занимаемся устройством и поддержанием зимника, - пояснил Михаил Гмырин.
Виталий Фортыгин согласился с тем, что Нёнокса - историческое поселение, а восстановление процесса солеварения смогло бы привлекать в село множество туристов. Проект «Местный дом культуры» рассчитан на пять лет, поэтому в дальнейшем вполне возможно планировать его реализацию и в старинном поморском посаде.
Северодвинску, безусловно, важна финансовая поддержка при возведении спортивных сооружений. Благодаря партийному проекту, построены и действуют новая ледовая арена и ФОК. Теперь - дело за лыжным стадионом, необходимым как спортсменам, так и любителям. Предварительная работа выполнена, поэтому шансы получить финансирование высоки:
- Мы уже подготовили проектно-сметную документацию, получено положительное заключение госэксперитзы, - рассказывает Владимир Мелёхин, который является также председателем городской федерации лыжного спорта.