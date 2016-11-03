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В Северодвинске начался праздник переселения

Какими темпами идёт переезд в новостройки, возведённые по программе переселения из аварийного жилищного фонда? Этот вопрос волнует тележурналистов из Архангельска. Сегодня они посетили одну из квартир в новом доме на ул. Лесной, 24.

Игорь Щетинников получил договор социального найма и сразу поехал смотреть новое жильё - однокомнатную квартиру. Впечатления самые положительные:

- Я занимал одну комнату в трёхкомнатной квартире, а соседи - две. Дом - деревянный, тут рядом, на ул. Республиканской, 19. Теперь у меня своя отдельная квартира, - рассказывает Игорь Ефграфович.

Оформлением и выдачей договоров социального найма для тех, кто должен переехать в новые дома на ул. Ломоносова, 28 и 34, ул. Лесная, 24 занимается управление муниципального жилищного фонда администрации Северодвинска. Его начальник Игорь Соснин пояснил, что все совершеннолетние члены семьи, зарегистрированные на аварийной жилплощади, должны явиться за договором лично или по доверенности:

- Люди приходят в то время, которое удобно им, для этого наши специалисты работают даже по субботам - отмечает он.

На 30 января 2017 года жителям ул. Лесной, 24 выдано 52 договора социального найма из 76. Из 115 семей, которые готовятся переехать на ул. Ломоносова, 28, за договорами пришли 73. Из 85-и будущих новосёлов ул. Ломоносова, 34 документы получили 56 семей.

Все объекты, построенные по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, введены в эксплуатацию в декабре прошлого года. В квартирах выполнена отделка, есть сантехника, установлены электроплиты, индивидуальные приборы учёта и даже пожарные краны и система принудительной вентиляции в санузлах на пятых этажах.

02 февраль 15:14 | : Будни

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