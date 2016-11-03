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Архангельск выходит на борьбу со снегом

Глава города Игорь Годзиш поставил задачу перед ответственными подразделениями Администрации разработать план мобилизации ресурсов на случай сильных снегопадов и выработать новый подход в уборке города.

План должен быть готов к 7 февраля, и сейчас главами округов и департаментом городского хозяйства проводится серьезная аналитическая работа, в результате которой сформируется четкая картина: сколько и какой снегоуборочной техники имеется в каждом округе, в каждом квартале, и каким образом ее можно скоординировать для уборки снега.

- При формировании плана мероприятий по уборке снега, действительно, используется новый подход. В нем будет увязываться работа дорожных служб, управляющих компаний, ТСЖ, торговых центров, собственников зданий, организаций социальной сферы – всех, кто задействован в уборке территорий. В каждом округе будет назначен ответственный исполнитель, который должен владеть полной информацией о наличии снегоуборочной техники. Скажем, в определенном квартале есть управляющая компания, на балансе которой находится трактор, у расположенного по соседству торгового центра есть погрузчик, а у дорожной службы – самосвал. Задача ответственного по округу организовать работу по оперативной уборке, погрузке и вывозу снега таким образом, чтобы она осуществлялась не в ручном режиме. А в случае больших снегопадов ответственное лицо должно ежедневно мониторить ситуацию в округе, понимать, в каком дворе, на какой площадке у магазина, на каком внутриквартальном проезде есть проблемы, и расставлять приоритеты в решении задач, - поясняет и.о. заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.

Работа по уборке снега будет синхронизирована таким образом, чтобы весь процесс осуществлялся автоматически, без затрат драгоценного времени на принятие решений – такую задачу перед руководством округов и департаментом городского хозяйства поставил Глава Архангельска Игорь Годзиш.

 (по материалам сайта архангельской мэрии)

02 февраль 09:50 | : Будни

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