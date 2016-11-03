Студенты Архангельска выходят на борьбу со снегом

Уважаемые студенты, жители города Архангельска!
26 января город снова накрыло снегом. Ситуация экстраординарная. Давайте всем миром поможем справиться со снежной стихией, с нашей общей напастью!
Студенты САФУ на добровольной основе начали акцию помощи руководству учреждений города в оперативной расчистке территорий, парковок и подъездов к детсадам, поликлиникам и больницам. Архангельск – университетский город!
Призываем всех неравнодушных жителей города помочь социальным учреждениям Архангельска, прежде всего детским садам, больницам, школам и поликлиникам!
Владельцев транспортных средств просим, по возможности, не парковать машины у этих учреждений и с пониманием отнестись к тому, что Вас попросят оперативно убрать машину для расчистки снега. Время не ждет!
Адреса учреждений и время начала расчистки территории от снега можно узнать у координаторов акции. Инвентарь лучше приносить с собой, руководство учреждений и города готово предоставить также инвентарь, максимум содействия и все имеющиеся средства.
Присоединяйтесь!
Инициаторы акции помощи – Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Совет обучающихся.
Новости по теме и адреса, где надо помочь, читайте в группе Совета обучающихся www.vk.com/usg_narfu или отслеживайте по хэштегам #студентыубираютснег29 #архангельскуниверситетскийгород #изснежногоплена29