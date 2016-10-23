В Архангельске продолжается продажа алкогольных суррогатов

Сегодня активисты молодежной организации ЛДПР во главе с депутатом партийной фракции в Архангельской городской Думе Марией Харченко и помощником депутата Игорем Гуськовым провели рейд по объектам розничной торговли.
Цель партийцев – выявление торговых точек, в которых, несмотря на запрет, осуществляется продажа спиртосодержащей непищевой продукции. Искать такие объекты долго не пришлось - в павильоне, расположенном в центре Архангельска, во дворе дома №107 по улице Воскресенской торгуют дезинфицирующим средством. Житель микрорайона на глазах у всех без проблем приобрел вожделенный «фунфырик».
В ларьках на пересечении улицы Тимме и Воскресенской продавцы оказались более бдительными. В одном, завидев автомобиль с надписями ЛДПР на бортах, тайному покупателю продавец отказалась продать «косметический лосьон», в другом – ответила, что уже все закончилось.
По словам тайного покупателя, которым согласился стать житель микрорайона, проблем с покупкой «фунфыриков» он не испытывает. А депутату Марии Харченко удалось даже пообщаться с владельцем одного из торговых павильонов. Он рассказал, что вчера у него уже изымали «косметические средства», но, по его мнению, во всем виновато несовершенство законодательства, которое четко не определяет, чем торговать можно, чем – нет.
- Думаю, что владельцы данного бизнеса лукавят, - считает Мария Харченко. – На самом деле им хорошо известно о действующем запрете на продажу непищевой спиртосодержащей продукции, введенном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года. О выявленных нами фактах продажи запрещенной продукции мы сообщили в органы внутренних дел и Роспотребнадзор. Проведенное нами мероприятие лишь подтверждает актуальность инициативы депутатов от ЛДПР на региональном уровне и в Государственной Думе о том, что необходимо срочно принимать изменения в законодательство, ужесточающие ответственность тех, кто торгует алкогольными суррогатами, пользуясь различными лазейками в законах. Ведь именно такие дельцы, по сути, травят наших граждан! А вы знаете, что в год по всей стране от употребления некачественного алкоголя умирает несколько десятков тысяч человек?! Поэтому мы в ЛДПР считаем, что пора прекратить этот беспредел! – резюмировала Мария Борисовна.
- Мы сегодня воочию убедились, что несмотря на запреты, так называемые бизнесмены продолжают спокойно продавать спиртосодержащий яд, - поддержал депутата от ЛДПР Игорь Гуськов – Мы намерены и дальше проводить подобные рейды, чтобы в меру своих сил препятствовать травле и спаиванию наших граждан.