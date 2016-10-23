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Мэр Северодвинска колядовал вместе с воспитанниками воскресной школы

По уже сложившейся традиции с колядками у мэра Северодвинска Михаила Гмырина побывали воспитанники воскресной школы Никольского храма.

- И во всех местах славим мы Христа. Мы пришли колядовать, с Рождеством вас поздравлять! - детишки исполняли славы - особые рождественские песни.

Коляда - один из самых весёлых праздников.

- После длительного поста верующие расслабляются, поют песни, ходят друг другу в гости, танцуют.  Это древний обычай колядования, - рассказал благочинный Северодвинского округа отец Сергий. - Череда праздников завершается Крещением Господнем 19 января.

За хорошо исполненные колядки Михаил Гмырин тепло поблагодарил выступающих и раздал им сладкие подарки.

Надо сказать, что в воскресной школе Никольского храма занимаются дети от четырёх до 14 лет, всего около 70 человек. Малыши приобщаются к православию в игровой форме, старшие более серьёзно изучают Закон Божий.

(по материалам сайта северодвинской мэрии)

18 январь 13:35 | : Будни

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