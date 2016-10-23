Мэр Северодвинска колядовал вместе с воспитанниками воскресной школы

По уже сложившейся традиции с колядками у мэра Северодвинска Михаила Гмырина побывали воспитанники воскресной школы Никольского храма.
- И во всех местах славим мы Христа. Мы пришли колядовать, с Рождеством вас поздравлять! - детишки исполняли славы - особые рождественские песни.
Коляда - один из самых весёлых праздников.
- После длительного поста верующие расслабляются, поют песни, ходят друг другу в гости, танцуют. Это древний обычай колядования, - рассказал благочинный Северодвинского округа отец Сергий. - Череда праздников завершается Крещением Господнем 19 января.
За хорошо исполненные колядки Михаил Гмырин тепло поблагодарил выступающих и раздал им сладкие подарки.
Надо сказать, что в воскресной школе Никольского храма занимаются дети от четырёх до 14 лет, всего около 70 человек. Малыши приобщаются к православию в игровой форме, старшие более серьёзно изучают Закон Божий.
(по материалам сайта северодвинской мэрии)