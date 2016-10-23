В Архангельске открылась выставка детских рисунков «Дети рисуют мир»

Выставка на базе Октябрьской библиотеки №2 открылась при поддержке депутата Государственной Думы (фракция «Единая Россия») Елены Вторыгиной, городского женсовета, Архангельского отделения Всероссийского военно-исторического общества.
Как отметил организатор, идейный вдохновитель выставки, известный в Архангельске общественный деятель Владислав Жгилев, здесь представлена только десятая часть того, что уже собралось в результате многочисленных поездок в «горячие точки», в последние годы «полыхнувшие» на карте России, - Цхинвал (Южная Осетия), Беслан (Северная Осетия), Грозный (Чеченская республика), Республику Крым, Луганскую и Донецкую области Украины. По словам Жгилева, куда бы он ни привозил свою передвижную выставку, везде находит отклик – из каждой такой поездки он везет еще сотни детских рисунков... Потому что дети, как никто, откликаются на боль своих ровесников. И сегодня школьники, пришедшие на открытие выставки в библиотеку, были растроганы – как рисунками сверстников, так и кадрами реальной хроники: дети не ожидали увидеть то, что происходило еще совсем недавно в Осетии и Чечне, и продолжает происходить в Украине…
Зал замер, когда на импровизированную сцену вышла девушка-осетинка, студентка СГМУ Елизавета Тасоева. Сегодня она заканчивает обучение по специальности врач-офтальмолог в нашем медицинском вузе, а когда ей было 14 лет, Лиза хлебнула все ужасы войны: она со своей семьей пережила все обстрелы Цхинвала, пряталась с мамой в подвале, каждый раз ожидая смерти, пока отец, Сослан Тасоев, возглавлявший югоосетинское МЧС, участвовал в боевых действиях, видела, как гибнут ее близкие и разрушается любимый город… Лиза танцевала осетинский танец, и уже собиралась уходить, когда помощник депутата Госдумы Елены Вторыгиной – Светлана Братына – зачитывала приветственное слово депутата и благодарность В.И.Жгилеву. Там были слова о том, что дети во всем мире «должны расти без страха, без ужасов войны, без ожидания стрельбы, они не должны вздрагивать, слыша звуки салюта, который напоминает им войну…» Услышав про вполне мирный салют, который и правда всем цхинвальцам, пережившим август 2008-го года, напоминает, как на город обрушился шквал огня из установок «Град», Лиза снова вышла на сцену и сказала:
«Когда я пряталась в подвале, я сочинила стихотворение… Я стараюсь не вспоминать о нем, вообще не вспоминать о том времени… Но сейчас, услышав эти слова, я хочу вам его прочитать… Хочу, чтобы вы знали, что мы, дети Цхинвала, пережили тогда…»
В этом стихотворении было все – страх, горе, разрушенные мечты… и – самое главное – ожидание, когда весь этот ужас закончится, и надежда...детская надежда на мир…
Когда слышишь такое, понимаешь, насколько это хрупко – МИР…
Выставка «Дети рисуют мир» будет работать в Октябрьской библиотеке №» до 31 января. Затем Владислав Жгилев планирует, что ее удастся отвезти в разрушенную войной Сирию, а также представить хотя бы часть работ на МКС.