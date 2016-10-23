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Happy-end? Финал истории с привязанным мальчиком-аутистом из архангельского детсада

История, в которой ребенка-аутиста привязывали к стулу, получила продолжение. Некоторые журналисты считают, что это happy-end…

Напомним, скандал произошел в детсаду № 20 г. Архангельска. Воспитанника с особенностями развития воспитатели привязывали к стулу, чтобы «не мешал заниматься другим детям», а когда об этом узнала его мать, ей посоветовали «уволиться с работы и заниматься самой своим ребенком».

На защиту женщины встали архангельский Союз общественных объединений инвалидов, журналисты и общественность.

Сегодня в Сети появилась информация об ответе регионального Министерства образования за подписью главы ведомства Игоря Скубенко: «факты жестокого обращения с ребенком не подтвердились». И далее - «по итогам служебного расследования, проведенного МДБОУ "Детский сад №20", воспитателю группы, а также заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе вынесены дисциплинарные взыскания в форме выговора».

Далее идет вольное пояснение, что сотрудники детсада нашли с малышом «общий язык» - с ним занимаются в особом порядке, к нему приставлен «помощник», который занимается с ребенком во время дневного сна. Также указывается, что у матери претензий больше не имеется.

Тем не менее, общественность высказывает сомнения к «красивой сказке» и считает, что дело просто было замято, раз по факту проверки были объявлены выговора.

16 январь 14:41 | : Будни / Скандалы

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