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Теперь в стене. В Архангельске открылся новый колумбарий

На территории Архангельского областного крематория открыты две стены для захоронения урн с прахом (колумбарий).

Такие же планируется установить и на остальных кладбищах Архангельска.

По мнению наблюдателей, это поможет улучшить положение с ритуальными услугами в областной столице. Для сведения потребителя: из 11 архангельских кладбищ к действующим относятся только три.

Вот, как описывает новую услугу агрегатор 29.ru:

Услуга кремирования тел усопших родственников рассчитана на более удобное последующее ухаживание за местами погребения как с точки зрения уменьшения финансовых затрат, так и с точки зрения улучшения логистики. После кремации прах умерших, помещенный в специальные капсулы, можно подзахоранивать в существующие могилы (есть возможность делать до 12 подзахоронений). Теперь, после установки колумбария, урну с прахом можно захоронить в соты колумбарных стен. В каждую из них можно уместить до двух капсул с прахом. Кроме того, в будущем крематорий планирует обустройство фамильных склепов, которые вмещают до шести урн.

Что характерно, значка «на правах рекламы» в данном материале не стоит…

(фото 29.ru)


16 январь 14:03 | : Будни

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