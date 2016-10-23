Теперь в стене. В Архангельске открылся новый колумбарий

На территории Архангельского областного крематория открыты две стены для захоронения урн с прахом (колумбарий).
Такие же планируется установить и на остальных кладбищах Архангельска.
По мнению наблюдателей, это поможет улучшить положение с ритуальными услугами в областной столице. Для сведения потребителя: из 11 архангельских кладбищ к действующим относятся только три.
Вот, как описывает новую услугу агрегатор 29.ru:
Услуга кремирования тел усопших родственников рассчитана на более удобное последующее ухаживание за местами погребения как с точки зрения уменьшения финансовых затрат, так и с точки зрения улучшения логистики. После кремации прах умерших, помещенный в специальные капсулы, можно подзахоранивать в существующие могилы (есть возможность делать до 12 подзахоронений). Теперь, после установки колумбария, урну с прахом можно захоронить в соты колумбарных стен. В каждую из них можно уместить до двух капсул с прахом. Кроме того, в будущем крематорий планирует обустройство фамильных склепов, которые вмещают до шести урн.
Что характерно, значка «на правах рекламы» в данном материале не стоит…
(фото 29.ru)