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Сегодня в Архангельске объявлен карантин по гриппу

С сегодняшнего дня в областном центре вводится карантин по гриппу и ОРВИ.

Это связано с увеличением числа госпитализированных заболевших: со 2 по 8 января 2017 года за помощью врачей обратились 5517 человек с симптомами гриппа и ОРВИ, в том числе — 3440 детей.

И если общий показатель заболеваемости по области ниже эпидемического порога (48,4 на 10 тысяч населения), то в столице Севера он составляет 50,8 на 10 тысяч населения, что выше порога на 9,9 процентов.

По данным лабораторных исследований, за последнюю неделю у больных было выявлено 9 вирусов гриппа.

С связи с введением карантина, рекомендовано ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, отменить кабинетную систему обучения и объединенные уроки в школах.

 

16 январь 11:14 | : Будни

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