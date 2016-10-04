Муниципальный жилищный фонд Северодвинска пополнился еще тремя домами

В управлении муниципального жилищного фонда администрации Северодвинска идёт работа по оформлению и выдаче договоров социального найма тем, кто должен переехать в новые дома на ул. Ломоносова, 28 и 34, ул. Лесная, 24.
Эти объекты построены по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и введены в эксплуатацию в декабре прошлого года. В квартирах выполнена отделка, есть сантехника, установлены электроплиты и индивидуальные приборы учёта.
На 30 декабря 2016 года было выдано 13 договоров соцнайма. На сегодня - более 30.
Будущие новосёлы могут уточнить время выдачи договоров, а также задать интересующие вопросы по телефону отдела по работе с нанимателями управления муниципального жилищного фонда: 58-76-38 (адрес: ул. Индустриальная, 57а, первый этаж, каб. 107).
(по материалам сайта северодвинской мэрии)