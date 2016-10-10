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Ольга Осицына: В новый год с добром и надеждой!

Дорогие северяне!

 

От имени депутатов фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом!

Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Мы с коллегами искренне желаем, чтобы вы и ваши родные были здоровы и счастливы, чтобы удача вас сопровождала во всех делах, чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваш дом! Чтобы проблемы и ненастья проходили стороной, а над головой всегда ярко светило солнце, согревая и даря хорошее настроение!

Пусть 2017 год будет полон сбывшихся надежд, исполнившихся мечтаний, достигнутых целей и приятных открытий!

 

Ольга ОСИЦЫНА,

руководитель фракции ЛДПР

в Архангельском областном Собрании депутатов

 

01 январь 10:57 | : Будни

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