Ольга Осицына: В новый год с добром и надеждой!

Дорогие северяне!
От имени депутатов фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом!
Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Мы с коллегами искренне желаем, чтобы вы и ваши родные были здоровы и счастливы, чтобы удача вас сопровождала во всех делах, чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваш дом! Чтобы проблемы и ненастья проходили стороной, а над головой всегда ярко светило солнце, согревая и даря хорошее настроение!
Пусть 2017 год будет полон сбывшихся надежд, исполнившихся мечтаний, достигнутых целей и приятных открытий!
Ольга ОСИЦЫНА,
руководитель фракции ЛДПР
в Архангельском областном Собрании депутатов