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Поморская филармония порадовала воспитанников колонии военными песнями

Накануне великого праздника воспитательную колонию УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) посетили артисты Поморской филармонии.

На праздничном мероприятии присутствовали сотрудники учреждения и ребята, отбывающие наказание. Концертным залом стала столовая учреждения, где приехавшие в колонию музыканты исполнили песни Победы. Собравшиеся слушали композиции военного времени о тех, кто прошел дорогами войны, о верности долгу, о любви к Родине. Знаменитую песню «День Победы» пели все вместе.

В рамках празднования Дня Победы в Архангельской воспитательной колонии проводится большое количество различных мероприятий патриотической направленности. Это не только организация свободного времени лиц, отбывающих наказание, но и часть воспитательной работы, направленной на развитие у ребят чувства патриотизма, гордости и любви к Родине на примерах подвигов советских людей.

 

08 май 16:29 | : Культура

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