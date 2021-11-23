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Архангельск будет кайфовать от "Зеркала" Андрея Тарковского

4 апреля 1932 года родился великий русский режиссёр Андрей Тарковский.
4 апреля 2022 приглашают посмотреть самый личный фильм Андрея Арсеньевича – «Зеркало» (1974, 106 мин.) на большом экране.

Фильм неспроста считается одним из самых запутанных и сложных в творчестве Тарковского. Автор снимал его по большей части о себе и для себя, он будто создавал образ своей жизни: детства, юношества и средних лет.

Он снял метафизическое кино, в котором каждый кадр выстроен с невероятной скрупулезностью. «Зеркало» - «запечатленное время», нет сомнений, что зрители - впервые или вновь - будут зачарованы чистой и мощной магией, которая ощущается в каждом кадре.

В год своего выпуска ассоциативность повествования и политический контекст «Зеркала» (Большой Террор, гражданская война в Испании, конфликт на о. Даманский и тд.) вызвали критику в прессе и на совещаниях культурных органов, в результате которой фильм вышел в ограниченный прокат. Впоследствии был признан вершиной творчества Тарковского и одним из лучших фильмов всех времён

Регистрация по телефону 20-64-68 или в личных сообщениях группы Добролюбовка в социальной сети ВКонтакте.

Ценителей «кино не для всех» ждут в Добролюбовке.

 

01 апрель 07:02 | : Культура

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