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Заключенные вельской колонии вокалом тоскуют по дому

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск)  выступил народный вокально-хоровой ансамбль «Вельена».

Артисты приехали в учреждение с программой, в которую включили известные песни о Родине, родном крае и доме. Осужденные с радостью слушали выступление ансамбля и не жалели аплодисментов для его талантливых участников.

Отметим, что творческий коллектив «Вельена» начал свое существование в 2014 году под руководством Елены Кощеевой и уже заслужил любовь земляков. Отбывающие наказание также оценили концерт, подготовленный ансамблем, и пожелали артистам успехов и частых встреч со зрителями.

 

10 декабрь 11:33 | : Культура

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