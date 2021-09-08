Заключенные вельской колонии вокалом тоскуют по дому

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) выступил народный вокально-хоровой ансамбль «Вельена».
Артисты приехали в учреждение с программой, в которую включили известные песни о Родине, родном крае и доме. Осужденные с радостью слушали выступление ансамбля и не жалели аплодисментов для его талантливых участников.
Отметим, что творческий коллектив «Вельена» начал свое существование в 2014 году под руководством Елены Кощеевой и уже заслужил любовь земляков. Отбывающие наказание также оценили концерт, подготовленный ансамблем, и пожелали артистам успехов и частых встреч со зрителями.