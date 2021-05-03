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Увидеть живого Рудалева. Открыта регистрация на фестиваль книги «Белый июнь» в Архангельске

Более 120 событий ждут архангелогородцев и гостей города на фестивале книги «Белый июнь» — 20 встреч с писателями, 20 презентаций книг, 9 лекций, 5 круглых столов и дискуссий, мастер-классы по книгам, выставки и кинопоказы. Для посещения фестиваля «Белый июнь» нужно получить электронный билет на сайте whitefest.ru.

25-27 июня в Петровском парке пройдут встречи с писательницей и сценаристкой Анной Козловой, журналистом и филологом Андреем Аствацатуровым, детскими писателями Евгением Рудашевским и Анной Старобинец, лауреатом премии «Чистая книга» Андреем Рудалёвым и другими авторами.

В лекториях фестиваля презентуют книги:

  • биографию «Фёдор Абрамов. Раненое сердце» историка Олега Трушина о выдающемся писателе — ярком представителе деревенской прозы;
  • роман «Покров-17» Александра Пелевина, который получил премию «Национальный бестселлер» в 2021 году;
  • биографию «Лесков. Прозёванный гений» литературоведа и литературного критика Майи Кучерской;
  • новый роман «Оправдание Острова» Евгения Водолазкина — автора бестселлеров «Лавр», «Авиатор» и «Брисбен»;
  • книгу «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины» Павла Басинского и Екатерины Барбаняги;
  • сборник прозы «Катя едет в Сочи» Анны Матвеевой — автора романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!», финалиста премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

Гости фестиваля вместе со зрителями на круглых столах и дискуссиях обсудят серию книг «Жизнь замечательных людей» как литературное явление, подростковую литературу, книжную критику, обучение писательскому мастерству и аудиосамиздат в Архангельске. Известные российские книготорговцы расскажут, как открыть книжный магазин. Для детей проведут мастер-класс по созданию книжки-гармошки.

В Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова будут работать выставки издательства «Шрифт», голландского художника Йеруна Эрози, произведений изобразительной пушкинианы из коллекции А. А. Зубрия, экспозиции об истории французского комикса и о фестивале «Типомания».

На главной сцене фестиваля покажут три фильма в программе шведского кино — картины «Серьёзная игра» Перниллы Аугуст, «Стиг Ларссон: Мужчина, который играл с огнём» Хенрика Георгссона, «Астрид» Кристины Линдстрём.

95 издательств со всей России привезут на ярмарку тонны книг по издательским ценам. Без наценки книжных магазинов можно будет купить новинки Ad Marginem, «КомпасГида», «Молодой мамы», «БерИнгА», Лайвбука, «Синдбада» и других издательств.

От микрорайона Соломбала до Петровского парка в дни фестиваля будут ходить автобусы Storytel — горожане смогут доехать до «Белого июня» бесплатно и послушать во время дороги новые аудиокниги.

Вход на все мероприятия «Белого июня» бесплатный, но обязательна регистрация на сайте whitefest.ru. Оргкомитет «Белого июня» просит посетителей надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

21 июнь 13:44 | : Культура

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