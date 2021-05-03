От Пушкина до Высоцкого. Рейтинг поэтов в среде архангельских уголовников

В учреждениях УФСИН России по Архангельской области среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых проведен опрос о самых читаемых стихотворениях.
Сегодня в регионе стартовала всероссийская акция «Твои друзья – книги». Она проводится по инициативе ФСИН России второй год подряд и предполагает расширение кругозора отбывающих наказание, их встречи с писателями и представителями различных организаций. В преддверии акции отбывающие наказание назвали поэтов, чьи произведения откликаются им больше других.
По результатам опроса среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях УФСИН, самыми читаемыми поэтами стали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин и Эдуард Асадов. Кроме этого, в библиотеках подразделений УФСИН пользуются спросом книги Владимира Высоцкого и Александра Твардовского. В воспитательной колонии в лидерах оказался Сергей Есенин и его стихотворение «Заметался пожар голубой». Также подростки с удовольствием читают произведения Александра Твардовского, Константина Симонова и Николая Рубцова.