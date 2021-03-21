Триумфатор «Оскара» 2021 года – «Земля кочевников». И другие лауреаты

На завершившейся около часа назад церемонии награждения призами Американской киноакадемии самым титулованным стал фильм «Земля кочевников», взявший заветную золотую статуэтку сразу в нескольких номинациях. Он же стал «лучшей картиной года».
Кроме того, актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную роль в фильме, взяла номинацию «Лучшая женская роль». Режиссер фильма Хлоя Чжао получила премию в номинации «Лучший режиссер».
В номинации «Лучшая мужская роль» лауреатом стал Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме «Отец». Актер является самым пожилым обладателем премии. Кинокартина получила еще одну золотую статуэтку за лучший адаптированный сценарий.
Лента «Девушка, подающая надежды» получила награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий» – статуэтку взяла режиссер Эсмиральда Феннел.
Лауреатами премии «Оскар-2021» в других номинациях стали:
(кадр из к/ф «Земля кочевников»)