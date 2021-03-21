Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Триумфатор «Оскара» 2021 года – «Земля кочевников». И другие лауреаты

На завершившейся около часа назад церемонии награждения призами Американской киноакадемии самым титулованным стал фильм «Земля кочевников», взявший заветную золотую статуэтку сразу в нескольких номинациях.  Он же стал «лучшей картиной года».

Кроме того, актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную роль в фильме, взяла номинацию «Лучшая женская роль». Режиссер фильма Хлоя Чжао получила премию в номинации «Лучший режиссер».

В номинации «Лучшая мужская роль» лауреатом стал Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме «Отец». Актер является самым пожилым обладателем премии. Кинокартина получила еще одну золотую статуэтку за лучший адаптированный сценарий.

Лента «Девушка, подающая надежды» получила награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий» – статуэтку взяла режиссер Эсмиральда Феннел.

Лауреатами премии «Оскар-2021» в других номинациях стали:

  • Лучшая мужская роль второго плана – Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
  • Лучшая женская роль второго плана – Юн Ё Чжон, «Минари»
  • Лучший мультфильм – «Душа» (российские «Дорогие товарищи» предсказуемо не вошли даже в шорт-лист)
  • Лучший иностранный фильм – «Еще по одной»
  • Лучший документальный фильм – «Мой учитель-осьминог»
  • Лучший документальный короткометражный фильм — «Колетт»
  • Лучший короткометражный мультфильм – «Если что-то случится, я люблю вас»
  • Лучший игровой короткометражный фильм – «Два далеких незнакомца».
  • Лучшая операторская работа – Эрик Мессершмидт, «Манк»
  • Лучший монтаж — «Звук металла»
  • Лучшая работа художника-постановщика – «Манк»
  • Лучшие визуальные эффекты – «Довод»
  • Лучший грим и прически – «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Лучший дизайн костюмов – «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Лучшая песня – «Fight for You», «Иуда и черный мессия»
  • Лучший саундтрек – «Душа»
  • Лучший звук – «Звук металла»

 

(кадр из к/ф «Земля кочевников») 

26 апрель 09:01 | : Культура

Главные новости


Плодитесь и размножайтесь. Вольный пересказ президентского послания
«Хрусталь» с дефектом. Впечатления очевидца

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (282)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20