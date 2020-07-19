Не пластиком единым. В Кенозерье открылся деревенский Музей упаковки

В посёлке Поча, входящем в состав Кенозерского национального парка, начала работать экспозиция «Век упаковки». Это один из первых в России музеев о вреде чрезмерного потребления и первый подобный музей в Архангельской области.
Посетители узнают, как изменилась упаковка различных товаров со времён Российской империи до наших дней.
В центре экспозиции — тележка, как будто только что позаимствованная у одного из покупателей супермаркета. Внутри хорошо знакомые каждому товары: газировка, чипсы, консервы, шампуни и моющие средства. Вместо стоимости в рублях на этикетках указана другая цена — ущерб, нанесённый планете при производстве упаковки и после того, как тара оказалась на свалке.
«Совместно с региональным экологическим движением “42” мы создали стенд, который наглядно показывает, как упаковка, которую мы приносим из магазинов, загрязняет мировой океан. Морской мусор создаёт новые острова и материки, которые не хочется открывать. А ведь частички всего этого пластика вместе с морепродуктами возвращаются к нам на стол», — рассказала одна из координаторов проекта, главный специалист отдела социокультурной деятельности Кенозерского национального парка Надежда Иниева.
В противовес «пластиковому буму» представлены дореволюционные кувшины и корзины, советские авоськи и стеклотара. Один из разделов посвящён современным экотоварам без упаковки. Гости также смогут взять на заметку, как без множества пакетов и плёнки собраться в поход, как это делали туристы 30–40 лет назад.
Экпонаты советского периода собирали по всей Архангельской области. На дачах и чердаках жителей региона нашлись целые коллекции жестяных банок из-под чая, бидонов и культовых пакетов с пакетами. Среди необычных находок: пластиковый чемоданчик для переноски куриных яиц, стеклянная бутыль для керосина начала XX века и старый самодельный многоразовый пакет из клеёнки.
«Век упаковки» стал частью Центра экологического просвещения посёлка Поча. Кроме музея центр включает класс для проведения «зелёных» уроков и игровую зону.
«Мы задумали и реализовали этот социальный проект потому что уверены, деревенские дети имеют равные права с городскими сверстниками на счастливое и интересное детство, на качественный досуг и дополнительные внешкольные занятия — сказала начальник службы развития Кенозерского национального парка Александра Яковлева. — Уже в день открытия школьники проявили большой интерес к новому пространству, прослушали экоурок, освоили игровую зону. Первую экскурсию в музее “Век упаковки” провёл местный мальчик — ученик нашей школы юного экскурсовода Даниил Осадчий, и мы планируем продолжить эту практику. Мы абсолютно уверены, что Центр экологического просвещения посёлка Поча будет востребован, и что дети будут с удовольствием возвращаться сюда. Кроме того, нам важно, что наряду с нашими партнёрами в его создании принимали участие местные жители — активные неравнодушные почане».
Проект реализован Кенозерским национальным парком при поддержке Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO), Норвежского фонда охраны природы и ведущей российской телекоммуникационной компании МТС при участии фонда «Заповедное посольство».