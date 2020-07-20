Артефакты из Онежского Поморья - тайна раскрыта

В июле в музейный фонд национального парка «Онежское Поморье» поступили артефакты первой половины XX века, найденные во время разбора свалки у деревни Лопшеньги: лекало для обуви и ящик для инструментов. Особую ценность предметам придают сохранившиеся на них надписи, расшифровать которые удалось не сразу.
На обоих раритетах читаются инициалы, но чьи имена за ними скрываются было неочевидно. Разобраться помогла учитель Лопшеньгской школы, местный краевед Галина Петрова. Она предположила, что на лекале для обуви указаны инициалы Луки Нестеровича Майзерова — известного в деревне столяра. Подписанных мастером предметов в коллекции национального парка раньше не было.
С обратной стороны лекала — аббревиатура ЛНРБМ, которую можно расшифровать как «Лука Нестерович Раб Божий Майзеров». Понять это помогла заведующая Центром консервации документов и сохранения книжных памятников Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова Наталья Лихачёва. Надпись сделана в первой половине прошлого столетия, но специалист отметила, что стилистика написания относится к более раннему периоду: концу XIX — началу XX века.
Неизвестно, был Лука Майзеров владельцем предмета или только изготовил его. По одной из версий, лекало могло использоваться для пошива рыбацких бахил. Это связывает артефакт со второй находкой — ящиком для инструментов с инициалами ПМФ, предположительно значащими «Павел Матвеевич Федотов».
«О Павле Федотове известно немногое. Он родился в конце XIX века, работал в рыболовецком колхозе и вполне мог шить бахилы. У него был большой добротный дом, вероятно, лопшарь был хорошим мастером. В 1930-х годах он был осуждён за “неправильные слова” на 10 лет. Жена Павла Матвеевича умерла. Пока он отбывал наказание, двух его детей воспитывала его сестра. Это всё, что удалось узнать. Сейчас мы пытаемся связаться с родственниками Павла Федотова или с теми, кто его помнит, чтобы собрать больше информации о судьбе этого человека и найти его фотографии», — рассказала главный хранитель музейных фондов национального парка Анна Анциферова.
Обе находки после изучения специалистами вернутся в Лопшеньгу и станут экспонатами будущего музея деревни в Визит-центре «Онежского Поморья».