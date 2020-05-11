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Архангельская область: Сегодня стартует кинематографическая акция «Сквозь время»

Акция посвящена Дню памяти и скорби 22 июня. Именно в этот день, 79 лет назад, летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны.

В формате онлайн будут показаны три отреставрированных киноконцерном «Мосфильм»  художественных фильма «Горячий снег» (1972 г, реж: Г. Егиазаров), «Баллада о солдате» (1959 г., реж: Г. Чухрай), «Летят журавли» (1957 г., реж: М. Калатозов), а также ленты, снятые в годы войны из «золотой коллекции» киностудии «Ленфильм»: «Актриса» (1942 г., реж: Л. Трауберг), «Жила-была девочка» (1944 г, реж: В. Эйсымонт). Подробности здесь.

Платформы для показа - https://vk.com/safuarh   
 https://www.youtube.com/channel/UC5BTxHt3VnHyXG8SM2lkqkg    

Первый просмотр сегодня, 18.06, в 18.00 – к/ф «Горячий снег».

Во время и после показа зрителям предлагается задать вопросы, которые будут подняты на обсуждении 23 июня.

КИНО ЖИВО… ОНО ПРОСТО УШЛО В ИНТЕРНЕТ НА ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА

18 июнь 14:59 | : Культура

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