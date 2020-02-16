Архангельская область пройдет "Сквозь время"

При поддержке киноконцерна «Мосфильм» и киностудии «Ленфильм» в Архангельской области с 18 по 23 июня в прямом эфире на платформах ВКонтакте и YouTube пройдет киноакция «Сквозь время».
Акция посвящена Дню памяти и скорби 22 июня. Именно в этот день, 79 лет назад, летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны.
Организаторы киноакции - кинофестиваль Аrctic open, Северный (Арктический) федеральный университет, студия Инфильм – предлагают посмотреть в прямом эфире пять художественных, отечественных фильмов о Великой Отечественной войне, снятых в разное время, – классику отечественного кинематографа - и принять участие в онлайн-обсуждении картин вместе с киноисториками и режиссерами.
Киносеансы пройдут с 18 по 22 июня в группах ВКонтакте Arctic open, САФУ, волонтерский центр САФУ. Начало в 18:00.
В формате онлайн будут показаны три отреставрированных киноконцерном «Мосфильм» художественных фильма «Горячий снег» (1972 г, реж: Г. Егиазаров), «Баллада о солдате» (1959 г., реж: Г. Чухрай), «Летят журавли» (1957 г., реж: М. Калатозов), а также ленты, снятые в годы войны из «золотой коллекции» киностудии «Ленфильм»: «Актриса» (1942 г., реж: Л. Трауберг), «Жила-была девочка» (1944 г, реж: В. Эйсымонт).
Фильмы, предлагаемые к просмотру, сняты знаменитыми мастерами, прошедшими дорогами войны, на себе испытавшими горечь поражений и сладость победы. В этом смысле особенно ценны кинокартины из архива киностудии «Ленфильм». Снятые непосредственно в годы военного лихолетья, они передают уникальный дух того времени, видение истории, говоря современным языком - аутентичны.
Киноленты «Мосфильма» отреставрированы с применением самых современных цифровых технологий. У молодежи не будет ощущения, что их позвали на просмотр в пыльный архив. Одновременно старшее поколение ожидает встреча с собственным детством, когда они со своими родителями смотрели те же фильмы по черно-белому телевизору.
Неким итогом киноакции будет онлайн- дискуссия в прямом эфире с участием кинокритиков, режиссеров, журналистов, историков из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска. Мультистриминг пройдет 23 июня в 18:00 на нескольких площадках:
кинофестиваль Arctic open - https://vk.com/arctic_open_kinofest
волонтерский центр САФУ - https://vk.com/vc_narfu
САФУ - https://vk.com/safuarh
Arctic open YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC5BTxHt3VnHyXG8SM2lkqkg
В ходе обсуждения любители кино смогут задать вопрос, обменяться мнениями, высказать свою точку зрения, оставить комментарий на перечисленных платформах. Со всеми спикерами виртуального круглого стола можно будет познакомиться совсем скоро.
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