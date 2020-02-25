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Информационно-аналитический портал
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9 мая в Архангельске (список мероприятий в режиме онлайн)

Всероссийские мероприятия

9 мая

11:00 – участие жителей города во Всероссийской онлайн-акции «Бессмертный полк» https://vk.com/polk_app (0+)

19:00 – общероссийская акция «Минута молчания» (0+)

22:00 – участие жителей города во Всероссийской онлайн акции «Фонарики Победы» (0+) 

Архангельский городской культурный центр

9 мая

10:00 – 17:00 – участие во Всероссийской онлайн акции «Наследники Победы» (чтение стихов о войне) (0+)

10:00 – видеоролик из серии «История военной песни» (0+)

9 мая

09:30 - 20:00 – «С Днём Великой Победы!» видеозаписи выступлений творческих коллективов АГКЦ (0+)

11:00 – интернет-трансляция Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» (0+)

13:30 – видео-хроники онлайн: участи во Всероссийской акции «Бессмертный полк» (0+)

Поморская АРТель

9 мая

09:00 – трансляция видеосюжетов «Памяти Великой Победы посвящаем!» (0+)

20:00 – онлайн-трансляция акции-эстафеты «Не гаснет памяти огонь» (песни и стихи
о войне) (0+)

9 мая

08:00 – 20:00 – трансляция видеозаписей выступлений сотрудников и участников творческих коллективов филиала «Поморская АРТель» – «75-летию Великой Победы!» (0+)

Детская художественная школа № 1

9 – 10 мая

онлайн-выставка работ победителей открытого городского конкурса художественного творчества «Чаще смотри на Север», приуроченного
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (0+)

Городская детская музыкальная школа «Классика»

9 мая

12:00 – участие во Всероссийской онлайн акции «Наследники Победы» (чтение стихов о войне, исполнение песен) (0+)

Централизованная библиотечная система

9 – 10 мая

16:00 – «Молодёжь читает о войне»: онлайн-акция в рамках Всероссийской акции «Наследники Победы» (0+)

9 мая

12:00, 14:00  – онлайн-акция #АрхангельскПоздравляетПобедителей (чтение стихов о войне)  https://arhlib.ru/

13:00 - #Время9мая: уроки памяти «Детство, опалённое войной»: видеолекция (6+) https://arhlib.ru/ https://vk.com/arhcgb

Культурный центр «Соломбала – Арт»

9 мая

10:00 – 18:00 – трансляция видеозаписей выступлений участников Всероссийской акции «Наследники Победы» (0+)

11:00 – 19:00 – трансляция видеозаписей выступлений участников Всероссийской акции «Мы все равно скажем спасибо» (0+)

10:30 – публикация серии рассказов «Архангельск: обратный отсчет», посвященных событиям, которые произошли в городе в мае 1945 года (3+)

14:15 – выступление участников акции «Споем День Победы вместе» (0+)

16:00 – музыкально-поэтическое представление «Эта память опять от зари до зари беспокойно листает страницы. 5 историй о войне» (6+)

18:00 – подведение итогов городского конкурса детского изобразительного творчества «Победа глазами детей» (0+) 

Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной

9 мая

участие во Всероссийской онлайн акции «Наследники Победы» (чтение стихов и исполнение песен о войне) (0+)

9 – 10 мая

11:00 – распространение информации о Георгиевской ленточке (3+)

9 мая

11:00 – видеопоздравление «Победа навечно в наших сердцах!» (в фильме будут представлены лучшее исполнение стихов, песен, фото учащихся и преподавателей) (0+) 

Культурный центр «Северный»

9 мая

10:00– участие во Всероссийской акции «Телефонное поздравление ветерана» (0+)

10:00 – видео-хроники онлайн: Митинги в Северном территориальном округе, посвященные Победе в Великой отечественной войне (0+)

11:00 - акция "Стена памяти" (повествование о героях Великой Отечественной войны) (3+)

12:00 – онлайн-концерт «Навстречу победной весне»

Детская школа искусств  № 5 «Рапсодия»

9 – 10 мая

онлайн-журнал «Песни, с которыми мы победили» (публикации материалов о военных песнях) (0+)

11:00 – онлайн-выставка художественных работ  учащихся школы «Пусть всегда будет мир» (0+)

Культурный центр «Маймакса»

9 мая

12:00 – участие во Всероссийском онлайн-проекте – акции #ПоемДвором,
ул. Победы, дом 12, корпус 4 (6+)

14:00 – онлайн концерт-подарок «Славе – не меркнуть, традициям – жить!» в рамках акции «Наследники Победы»  (6+)

Филиал № 1

9 мая

13:00 – онлайн акция-концерт «Подвигу жить в веках» творческих коллективов филиала № 1 МУК КЦ «Маймакса» (6+)

15:00 – участие во Всероссийском онлайн-проекте – акции #ПоемДвором,
ул. Лесотехническая, 4 (6+)

Филиал № 2

9 мая

10:00 – онлайн-концерт «Мы помним о них, мы не забыли» (0+)

Молодежный культурный центр «Луч»

9 мая

распространение Георгиевских лент (ул. Первомайская, 3) (3+)

11:00  – видео-поздравления ветеранов «Поздравления с Днем Победы» в рамках Всероссийской акции «Мы все равно скажем спасибо»  (0+)

12:00  – онлайн-концерт творческих коллективов «Поезд жизни несется по свету» (0+)

10 мая

11:00 –  молодежная акция «О нашем памятнике слово. Обелиск погибшим леспильщикам Лесозавода № 3»

15:00 – участие во Всероссийской акции «Синий платочек» (0+) 

Ломоносовский Дворец культуры

9 мая

10:00 – интернет-акция «Архангельск помнит» (0+)

12:00 – интернет-трансляция праздничного видео-концерта творческих коллективов Ломоносовского Дворца культуры «Победа входит в каждый дом» (0+)

13:00 – интернет-акция «Поздравляем ветеранов» в рамках Всероссийской акции «Мы все равно скажем спасибо» (0+)

14:00 – интернет-акция рисунков «Победный май» (0+)

14:30 – участие во Всероссийской акции «Синий платочек» (0+)

15:00 – интернет-акция чтецов «Мы живём и помним» в рамках акции «Наследники Победы» (0+)

15:30 – онлайн-рубрика «Письма с фронта» (0+)

16.00 – интернет-акция «Письмо из будущего» в рамках Всероссийской акции «Письмо Победы» (0+)

16:30 – интернет-акция фотографий «Май. Победа. Память» (0+)

17:00 – интернет-рубрика «Героические улицы Архангельска» (0+) 

Детская школа искусств № 31

9 – 10 мая

10:00 – видеотрансляция информации о знаменитой лирической песне «Катюша» с выступлением учащихся школы (0+)

9 мая

12:00 – видео-концерт, посвящённый юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (группа «ПРОСТО ПАРНИ») (0+)

10 мая – публикация лучших работ по результатам школьного онлайн-конкурса на лучшую открытку к 9 Мая «День Победы» (0+)

 Исакогорско-Цигломенский культурный центр

9 – 10 мая

17:00 – Всероссийская онлайн акция «Наследники Победы» (чтение стихов о войне) (0+)

9 мая

9:00– трансляция торжественного поздравления «Никто не забыт, ничто не забыто!» (0+)

11:00 – окружная онлайн-акция «Бессмертный полк» (0+)

14:00 – онлайн-концерт «Память поколений» творческих коллективов Исакогорско-Цигломенского культурного центра (0+)  

09 май 08:40 | : Культура

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